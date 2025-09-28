La fecha lo termina dejando en lo más alto del grupo y con el plus de depender de sí mismo. Si Gimnasia gana en la última fecha contra Defensores de Belgrano, será el gran finalista y se medirá contra Deportivo Madryn por la primera plaza rumbo a la elite. Terminó el fin de semana dos puntos por encima de Estudiantes de Caseros y tres por encima de Morón y Estudiantes de Río Cuarto.

César Rigamonti y Facundo Lencioni, el verde para Gimnasia y Esgrima

Enorme partido del arquero y del enganche. Rigamonti intervino con cuatro atajadas fundamentales que le dieron vida al Lobo cuando Chacarita Juniors acechaba, pero además, desde su experiencia manejó los ritmos de un partido caliente. Templanza de acero.

A su rendimiento top hay que agregar a Lencioni, otra de las figuras. Un tiro libre que reventó el travesaño (desvío del arquero mediante) y una asistencia Riquelmeana para dejarlo cara a cara a Recalde en el final, en una oportunidad clarísima para poder ganar el encuentro. Cada vez que el fútbol pasó por sus pies, el equipo atacó de otra manera.

Otro gol de Ferreyra

En la recta final, que el goleador del equipo aparezca siempre es una buena noticia. Nicolás Ferreyra aprovechó la única chance que tuvo y la mandó a guardar. Segundo gol consecutivo para el ariete, que sigue encendido y con alta efectividad (una chance, un tanto).

El mediocampo, en rojo

La apuesta de Ariel Broggi para la mitad del campo no dio resultado. El tándem Antonini-Barboza jamás hizo pie, al igual que Brian Andrada, que desperdició la oportunidad de ganarse el puesto. Nicolás Romano tuvo el desgaste de siempre pero sin gravitar como acostumbra.

A favor del DT, leyó bien el primer tiempo y corrigió para el complemento. Los segundos 45 minutos tuvieron línea de 5 defensores (Nadalín, Carrera, Mondino, González y Saavedra) más Barboza-Antonio-Lencioni en el tridente del medio. Llamativamente, cuando el equipo más cómodo estaba, llegó la inmerecida igualdad de Chacarita Juniors.

Última fecha de los equipos que tienen chances de ser primero

