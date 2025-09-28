El país de América del Sur con el primer túnel submarino de la región: une dos ciudades estratégicas

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe, atravesando el río Paraná a través de una estructura subfluvial que permite el paso de vehículos bajo el agua. Inaugurado en 1969, este túnel se convirtió en un referente de ingeniería para América del Sur y un ejemplo de cómo la infraestructura puede transformar la conectividad regional.

Con una longitud de aproximadamente 2.5 km, el túnel garantiza la circulación de miles de vehículos diariamente, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y mejorando la logística entre estas importantes ciudades. Además, su construcción impulsó el desarrollo económico y urbano de ambas localidades, fortaleciendo la integración en América del Sur.

Tunel (3) Compuesta por 37 tubos de hormigón armado, cada uno con un diámetro exterior de 10,8 metros y un peso aproximado de 4.500 toneladas

América del Sur: importancia del Túnel Subfluvial Raúl Uranga

Este túnel no solo conecta dos ciudades, sino que también genera múltiples beneficios estratégicos:

Reducción de tiempos de viaje: optimiza el transporte de personas y mercancías entre Paraná y Santa Fe.

Impulso económico y empleo: la construcción y operación del túnel generaron miles de empleos directos e indirectos.

Innovación tecnológica: fue un referente de ingeniería avanzada en América del Sur durante su época.

Desarrollo regional y urbano: fortaleció la integración entre ciudades y promovió el crecimiento económico y social en la región del Litoral argentino.

Base para futuros proyectos: su experiencia técnica sirvió como antecedente para proyectos de túneles submarinos en América del Sur.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga marcó un antes y un después en la movilidad y la infraestructura de la región, consolidándose como una construcción clave con proyección histórica en América del Sur y un referente para todo el mundo.