La fruta más antigua del mundo se da en 4 países de América del Sur: era la preferida de Platón

América del Sur ha adoptado al higo como parte integral de su gastronomía y agricultura. En países como Chile, Perú, Argentina y Brasil, el cultivo de higos ha crecido significativamente en las últimas décadas. Estas naciones han aprovechado sus condiciones climáticas favorables para producir higos de alta calidad, tanto para el consumo interno como para la exportación.

Por ejemplo, en Chile, el Valle de Elqui es reconocido por su producción de higos secos, especialmente la variedad "Black Mission", que es apreciada por su sabor dulce y textura suave. En Perú, la región de Ica ha visto un aumento en la producción de higos frescos, que se destinan principalmente al mercado local y a la industria de conservas. Argentina ha comenzado a cultivar variedades como "Kadota" y "Adriatic", orientadas tanto al consumo fresco como a la producción de mermeladas y otros productos procesados. En Brasil, el estado de São Paulo lidera la producción de higos, con un enfoque en la exportación a mercados internacionales.

Los mayores exportadores del mundo de Higo

Los países que lideraron la exportación de higos en el mundo, frescos o secos, fueron:

Turquía – $370 millones

Afganistán – $163 millones

Irán – $31,7 millones

Los mayores compradores de higos del mundo fueron: