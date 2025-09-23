Que no te estafen en la verdulería: cómo saber si una naranja está en su punto justo de dulzura y jugosidad

Cómo identificar una naranja dulce y jugosa
naranja
Las naranjas jugosas se caracterizan por su color y su piel.
A la hora de seleccionar naranjas en la verdulería o supermercado, hay ciertos detalles que permiten distinguir una fruta de buena calidad:
- Peso: una naranja dulce y jugosa se siente pesada en relación con su tamaño, ya que el peso indica que tiene más jugo en su interior. Así que olvídate de las piezas ligeras y ve por las que más pesen y estén firmes.
- Cáscara o piel: la piel de la naranja puede decirnos muchas cosas sobre su estado, si tiene un tono verde es que aún no está madura y su jugo será muy ácido, pero si tiene un tono amarillo o anaranjado significa que la fruta está en su punto. Si la piel es lisa y firme, la naranja se puede comer de inmediato y tendrá un gran sabor, pero si la piel es más rugosa y se ve seca, entonces significa que ya está demasiado madura.
- Aroma: una buena naranja desprende un olor fresco y cítrico, incluso antes de abrirla. Lo cierto es que esto es un poco complicado, pero con un poco de práctica dominarás esta técnica.
- Color: aunque el tono anaranjado intenso es un buen indicador, algunas variedades pueden tener zonas verdes y aun así ser dulces. Lo importante es que la piel luzca uniforme y sin manchas blandas.
- Textura: evita las naranjas demasiado blandas o con zonas hundidas, ya que esto puede indicar que están pasadas o secas.
- Ombligo: hay variedades de naranja que tienen un "ombligo" justo del lado opuesto del cáliz y es un excelente indicador de la frescura y calidad, pues si es ancho y pronunciado entonces indica una fruta carnosa y dulce.
¿En qué época se encuentran las mejores naranjas?
comer naranja
Para elegir las naranjas perfectas debes prestar atención al peso, olor, color y piel de cada pieza.
En Argentina y gran parte del hemisferio sur, la mejor época para consumir cítricos es desde fines de otoño hasta la primavera, cuando se cosechan variedades como la Valencia, la Salustiana o la Navel. Durante estos meses, las naranjas alcanzan su punto óptimo de dulzor y jugosidad.
En primavera, especialmente entre septiembre y noviembre, todavía se encuentran naranjas frescas de excelente calidad, ideales para aprovechar en jugos naturales, postres o simplemente como una fruta refrescante en los días más cálidos.
De esta forma, elegir bien una naranja no solo garantiza un sabor más dulce y jugoso, sino también una mejor experiencia nutricional. En primavera, cuando el cuerpo pide alimentos frescos y energizantes, nada mejor que una naranja bien elegida para aportar vitalidad y salud, siendo, sobre todo, rica.