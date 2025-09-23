Inicio Sociedad Naranja
¡No lo sabía!

Que no te estafen en la verdulería: cómo saber si una naranja está en su punto justo de dulzura y jugosidad

Elegir las naranjas correctas, dulces y jugosas, no es cosa de magia, solo es cuestión de prestar atención a algunos detalles. Todos los detalles en la nota

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Que no te estafen en la verdulería: cómo saber si una naranja está en su punto justo de dulzura y jugosidad

Que no te estafen en la verdulería: cómo saber si una naranja está en su punto justo de dulzura y jugosidad

Las naranjas son una fruta muy consumida, por su sabor y su gran aporte de vitamina C y antioxidantes. Con la llegada de la primavera, muchos se preguntan cómo elegir la naranja perfecta: dulce, jugosa y lista para disfrutar tanto en jugos como al natural. Sin embargo, al ir a la verdulería pocos saben como.

Si sos de los que les da placer levantarse y desayunar un buen jugo de naranja, entonces sabrás lo importante que es elegir correctamente esta fruta. Además, con la llegada de la primavera y el calor asomándose, este cítrico es ideal para comer algo fresco y saludable, ya sea en su conocida forma o en licuados. A lo largo de esta nota te contamos algunos trucos que debes tener en cuenta en la verdulería para no arrepentirte de tu compra.

Aunque, es más fácil encontrar las mejores naranjas durante la temporada (finales de otoño y finales de primavera) lo cierto es que solo tienes que buscar un poco más para encontrar una de buena calidad fuera de época porque se dan durante la mayor parte del tiempo y a temperatura ambiente suelen conservar sus propiedades durante varios días, así que no será difícil hacerte con naranjas frescas.

Cómo identificar una naranja dulce y jugosa

naranja
Las naranjas jugosas se caracterizan por su color y su piel.

Las naranjas jugosas se caracterizan por su color y su piel.

A la hora de seleccionar naranjas en la verdulería o supermercado, hay ciertos detalles que permiten distinguir una fruta de buena calidad:

  • Peso: una naranja dulce y jugosa se siente pesada en relación con su tamaño, ya que el peso indica que tiene más jugo en su interior. Así que olvídate de las piezas ligeras y ve por las que más pesen y estén firmes.
  • Cáscara o piel: la piel de la naranja puede decirnos muchas cosas sobre su estado, si tiene un tono verde es que aún no está madura y su jugo será muy ácido, pero si tiene un tono amarillo o anaranjado significa que la fruta está en su punto. Si la piel es lisa y firme, la naranja se puede comer de inmediato y tendrá un gran sabor, pero si la piel es más rugosa y se ve seca, entonces significa que ya está demasiado madura.
  • Aroma: una buena naranja desprende un olor fresco y cítrico, incluso antes de abrirla. Lo cierto es que esto es un poco complicado, pero con un poco de práctica dominarás esta técnica.
  • Color: aunque el tono anaranjado intenso es un buen indicador, algunas variedades pueden tener zonas verdes y aun así ser dulces. Lo importante es que la piel luzca uniforme y sin manchas blandas.
  • Textura: evita las naranjas demasiado blandas o con zonas hundidas, ya que esto puede indicar que están pasadas o secas.
  • Ombligo: hay variedades de naranja que tienen un "ombligo" justo del lado opuesto del cáliz y es un excelente indicador de la frescura y calidad, pues si es ancho y pronunciado entonces indica una fruta carnosa y dulce.

¿En qué época se encuentran las mejores naranjas?

comer naranja
Para elegir las naranjas perfectas debes prestar atenci&oacute;n al peso, olor, color y piel de cada pieza.

Para elegir las naranjas perfectas debes prestar atención al peso, olor, color y piel de cada pieza.

En Argentina y gran parte del hemisferio sur, la mejor época para consumir cítricos es desde fines de otoño hasta la primavera, cuando se cosechan variedades como la Valencia, la Salustiana o la Navel. Durante estos meses, las naranjas alcanzan su punto óptimo de dulzor y jugosidad.

En primavera, especialmente entre septiembre y noviembre, todavía se encuentran naranjas frescas de excelente calidad, ideales para aprovechar en jugos naturales, postres o simplemente como una fruta refrescante en los días más cálidos.

De esta forma, elegir bien una naranja no solo garantiza un sabor más dulce y jugoso, sino también una mejor experiencia nutricional. En primavera, cuando el cuerpo pide alimentos frescos y energizantes, nada mejor que una naranja bien elegida para aportar vitalidad y salud, siendo, sobre todo, rica.

Temas relacionados:

Te puede interesar