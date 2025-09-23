Que no te estafen en la verdulería: cómo saber si una naranja está en su punto justo de dulzura y jugosidad

Si sos de los que les da placer levantarse y desayunar un buen jugo de naranja, entonces sabrás lo importante que es elegir correctamente esta fruta. Además, con la llegada de la primavera y el calor asomándose, este cítrico es ideal para comer algo fresco y saludable, ya sea en su conocida forma o en licuados. A lo largo de esta nota te contamos algunos trucos que debes tener en cuenta en la verdulería para no arrepentirte de tu compra.

Aunque, es más fácil encontrar las mejores naranjas durante la temporada (finales de otoño y finales de primavera) lo cierto es que solo tienes que buscar un poco más para encontrar una de buena calidad fuera de época porque se dan durante la mayor parte del tiempo y a temperatura ambiente suelen conservar sus propiedades durante varios días, así que no será difícil hacerte con naranjas frescas.