Budín de naranja sin harina ni azúcar: la receta fit para la dieta y el mate

Es una receta simple, liviana y sin culpas: este budín de naranja es apto para diabéticos y quienes cuidan su dieta sin resignar sabor

Antonella Prandina
Este budín de naranja sin harina ni azúcar es ideal para la dieta. Ayuda a bajar de peso sin resignar sabor. Foto: gentileza hazteveg.

¿Estás buscando una opción saludable para acompañar el mate sin romper la dieta? Este budín de naranja sin harina ni azúcar es una de las recetas ideales para quienes quieren darse un gusto sin culpas. Se elabora con harina de avena o de almendras y es una opción baja en carbohidratos para bajar de peso.

La combinación del sabor cítrico de la naranja con una textura húmeda y esponjosa convierte a este budín fit en una excelente alternativa para el desayuno o la merienda. Al no contener harinas refinadas ni azúcares añadidos, es apto para personas con diabetes o que cuidan su índice glucémico, además de ser una opción mucho más nutritiva que los productos de pastelería industrial.

receta budin de naranja (6).jpg
El budín de naranja sin harina ni azúcar es perfecto para incluir en la dieta para bajar de peso.

Ideal para los días primaverales y para compartir con unos buenos mates, este budín saludable es fácil de preparar y se adapta a distintos estilos de alimentación. Ya sea que estés siguiendo una dieta para adelgazar, buscando recetas fitness o simplemente quieras comer mejor, es una excelente opción para incorporar a tu rutina.

Recetas: budín de naranja sin harina ni azúcar para la dieta

Ingredientes:

  • Jugo y ralladura de 2 naranjas
  • 3 huevos
  • 1 taza de harina de avena o de almendras
  • 1/2 taza de endulzante natural (stevia)
  • 1/2 taza de aceite neutro o de coco
  • 1 cdta. de polvo de hornear
Budín de naranja sin harina 1
El budín de naranja saludable se prepara con harina de avena o de almendras y sin azúcar.

Cómo preparar un Budín de naranja sin harina ni azúcar: la receta para el mate

Antes de comenzar a elaborar la receta del budín de naranja sin harina ni azúcar, enciende el horno para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Además, enmanteca y enharina un molde metálico o de silicona.

Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bowl, coloca los huevos y agrega el endulzante natural. Bate a mano hasta aclarar la mezcla y doblar su volumen.
  2. A continuación, agrega los ingredientes líquidos. Mezcla el aceite con el jugo de naranja y la ralladura con movimientos envolventes.
  3. Luego, incorpora la harina de avena o almendras junto con el polvo de hornear, integrándolos con movimientos envolventes nuevamente.
  4. Una vez que tengas la preparación lista, llévala al molde para budín y cocina en el horno a 180 °C durante 35 minutos. Al insertar un palillo en el centro, este debe salir limpio.
  5. Para terminar, deja enfriar el budín de naranja sin harina ni azúcar durante 15 minutos para que mantenga su forma.

El budín de naranja con harina de avena es una receta perfecta para acompañar el mate sin romper la dieta. Gracias a su aporte de proteínas, fibra, vitaminas, grasas saludables y minerales, es ideal para bajar de peso comiendo sano.

