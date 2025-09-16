Dieta para bajar de peso: cómo hacer Galletas de limón sin harina ni azúcar y en 10 minutos

galletas de limon (1).jpg Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una receta ideal para bajar de peso de forma saludable y sin resignar el sabor.

Lo mejor de estas galletas de limón es que se preparan en pocos pasos, no llevan azúcar y se pueden guardar en una lata durante varios días. Son ideales para esos momentos en los que queremos algo dulce, pero sin caer en productos ultraprocesados ni salirnos del camino si estamos haciendo dieta.

Recetas: galletas de limón sin harina ni azúcar

Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una receta perfecta para incluir en la dieta y bajar de peso de forma saludable. Esta opción lleva coco y ralladura de limón, por lo que quedan riquísimas y perfumadas. Por su parte, la avena le aporta mucha textura.

Te dejamos una receta sencilla y rápida compartida por Paulina Cocina para hacer galletas de limón sin harina ni azúcar. ¿Qué necesitas?

Galletas de limón y coco2.jpg Las galletas de limón saludables se preparan con avena, coco rallado y edulcorante.

Ingredientes:

30 g de coco rallado

70 g de avena

2 sobres de edulcorante o stevia

Esencia de vainilla

1/2 cdta. de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal (opcional)

1 huevo

Puedes usar avena arrollada o una mezcla de avena y salvado de avena. Incluso, puedes procesar una parte hasta que quede como harina. De esa manera, obtendrás unas galletas más suaves.

Galletas de limón y coco.jpg Las galletas de limón sin harina ni azúcar son ideales para incluir en la dieta para bajar de peso.

Dieta sin harina ni azúcar: cómo preparar galletas de limón