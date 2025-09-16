Inicio Recetas Dieta
Recetas saludables

Dieta para bajar de peso: cómo hacer Galletas de limón sin harina ni azúcar y en 10 minutos

Son perfectas para incluir en la dieta. Las galletas de limón sin harina ni azúcar ayudan a bajar de peso y tienen una de las recetas más sencillas para la merienda

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las galletas de limón sin harina ni azúcar son ideales para incluir en la dieta de pérdida de peso. Foto: gentileza annarecetasfaciles.

Las galletas de limón sin harina ni azúcar son ideales para incluir en la dieta de pérdida de peso. Foto: gentileza annarecetasfaciles.

Si estás buscando recetas para bajar de peso, las galletas de limón sin harina ni azúcar son ideales para incluir en la dieta, sin resignar el sabor y la textura. Además, son una excelente opción para tener siempre a mano en la cocina, perfectas para el desayuno o la merienda.

La combinación de avena y limón no solo es liviana, sino que también aporta frescura, textura y saciedad. Por eso, estas galletas caseras son una gran elección para quienes buscan opciones dulces dentro de una dieta para bajar de peso o simplemente quieren reducir el consumo de azúcar y harinas tradicionales.

Todos sabemos que las galletas de supermercado de avena tienen su letra chica, e incluso algunas poseen sellos de excesos de azúcar y sodio. Si prestas atención a los ingredientes, seguro tienen harina común.

galletas de limon (1).jpg
Las galletas de lim&oacute;n sin harina ni az&uacute;car son una receta ideal para bajar de peso de forma saludable y sin resignar el sabor.

Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una receta ideal para bajar de peso de forma saludable y sin resignar el sabor.

Lo mejor de estas galletas de limón es que se preparan en pocos pasos, no llevan azúcar y se pueden guardar en una lata durante varios días. Son ideales para esos momentos en los que queremos algo dulce, pero sin caer en productos ultraprocesados ni salirnos del camino si estamos haciendo dieta.

Recetas: galletas de limón sin harina ni azúcar

Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una receta perfecta para incluir en la dieta y bajar de peso de forma saludable. Esta opción lleva coco y ralladura de limón, por lo que quedan riquísimas y perfumadas. Por su parte, la avena le aporta mucha textura.

Te dejamos una receta sencilla y rápida compartida por Paulina Cocina para hacer galletas de limón sin harina ni azúcar. ¿Qué necesitas?

Galletas de limón y coco2.jpg
Las galletas de lim&oacute;n saludables se preparan con avena, coco rallado y edulcorante.

Las galletas de limón saludables se preparan con avena, coco rallado y edulcorante.

Ingredientes:

  • 30 g de coco rallado
  • 70 g de avena
  • 2 sobres de edulcorante o stevia
  • Esencia de vainilla
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal (opcional)
  • 1 huevo

Puedes usar avena arrollada o una mezcla de avena y salvado de avena. Incluso, puedes procesar una parte hasta que quede como harina. De esa manera, obtendrás unas galletas más suaves.

Galletas de limón y coco.jpg
Las galletas de lim&oacute;n sin harina ni az&uacute;car son ideales para incluir en la dieta para bajar de peso.

Las galletas de limón sin harina ni azúcar son ideales para incluir en la dieta para bajar de peso.

Dieta sin harina ni azúcar: cómo preparar galletas de limón

  1. Primero, en un bowl, coloca el coco rallado y la avena. Agrega el edulcorante y mezcla bien.
  2. A continuación, ralla la cáscara de medio limón y suma la esencia de vainilla y la pizca de sal para realzar los sabores.
  3. Luego, agrega el huevo e integra la preparación con un tenedor. Integra con la mano y deja reposar la masa por unos minutos para que se hidrate el coco y la avena.
  4. Pasado ese tiempo, arma bolitas pequeñas y aplástalas para formar las galletas. Llévalas a una placa de horno a 180 °C por 10 minutos o hasta que estén doradas en la superficie.
  5. Opcional: si quieres, dentro de la preparación, puedes sumar frutos secos picados a las galletas de limón.

Temas relacionados:

Te puede interesar