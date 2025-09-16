Dieta para bajar de peso: cómo hacer Galletas de limón sin harina ni azúcar y en 10 minutos

galletas de limon (1).jpg
Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una receta ideal para bajar de peso de forma saludable y sin resignar el sabor.
Lo mejor de estas galletas de limón es que se preparan en pocos pasos, no llevan azúcar y se pueden guardar en una lata durante varios días. Son ideales para esos momentos en los que queremos algo dulce, pero sin caer en productos ultraprocesados ni salirnos del camino si estamos haciendo dieta.
Recetas: galletas de limón sin harina ni azúcar
Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una receta perfecta para incluir en la dieta y bajar de peso de forma saludable. Esta opción lleva coco y ralladura de limón, por lo que quedan riquísimas y perfumadas. Por su parte, la avena le aporta mucha textura.
Te dejamos una receta sencilla y rápida compartida por Paulina Cocina para hacer galletas de limón sin harina ni azúcar. ¿Qué necesitas?
Galletas de limón y coco2.jpg
Las galletas de limón saludables se preparan con avena, coco rallado y edulcorante.
Ingredientes:
- 30 g de coco rallado
- 70 g de avena
- 2 sobres de edulcorante o stevia
- Esencia de vainilla
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal (opcional)
- 1 huevo
Puedes usar avena arrollada o una mezcla de avena y salvado de avena. Incluso, puedes procesar una parte hasta que quede como harina. De esa manera, obtendrás unas galletas más suaves.
Galletas de limón y coco.jpg
Las galletas de limón sin harina ni azúcar son ideales para incluir en la dieta para bajar de peso.
Dieta sin harina ni azúcar: cómo preparar galletas de limón
- Primero, en un bowl, coloca el coco rallado y la avena. Agrega el edulcorante y mezcla bien.
- A continuación, ralla la cáscara de medio limón y suma la esencia de vainilla y la pizca de sal para realzar los sabores.
- Luego, agrega el huevo e integra la preparación con un tenedor. Integra con la mano y deja reposar la masa por unos minutos para que se hidrate el coco y la avena.
- Pasado ese tiempo, arma bolitas pequeñas y aplástalas para formar las galletas. Llévalas a una placa de horno a 180 °C por 10 minutos o hasta que estén doradas en la superficie.
- Opcional: si quieres, dentro de la preparación, puedes sumar frutos secos picados a las galletas de limón.