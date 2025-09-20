Inicio Recetas Receta
Cómo hacer Pizza casera: la receta fácil para preparar el fin de semana y salir del apuro

No hay nada más rico que poner manos en la masa y elaborar unas ricas pizzas caseras. Se hacen con esta receta clásica, de pocos ingredientes

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Poder sorprender a la familia o amigos con unas ricas pizzas caseras, no tiene precio.

Más de uno se pregunta cómo hacer pizza casera para disfrutar en familia o con amigos. Por suerte hay una receta que es fácil de hacer, lleva muy pocos ingredientes y siempre te sacará del apuro cuando uno no sabe qué hacer de comer.

Esta receta es perfecta para elaborarla el fin de semana a la noche, con motivo de una juntada en familia o con amigos. Esto no significa que no se pueda preparar algún otro día de la semana.

Esta pizza casera se hornea con una masa clásica que queda riquísima, siguiendo un paso a paso fácil de realizar.

Lo mejor de hacer pizza en casa, es que se le puede agregar todo tipo de ingredientes, más allá del queso y la salsa de tomate que se utilicen.

Lo primero que hay que hacer es una buena masa. Esta se logra con una receta que te sorprenderá y la comparte el sitio de cocina Cookpad, que todos los días ofrece preparaciones para todos los paladares.

La receta de la pizza casera incluye la creación de una masa suave y esponjosa, que permitirá un producto excelente calidad.

Cómo hacer pizza casera fácil y con pocos ingredientes

Para poner manos a la obra y elaborar una esponjosa masa, se necesitan estos ingredientes:

Ingredientes

  • 250 gramos de harina 0000
  • 200 ml de agua
  • 4 cucharadas soperas de aceite
  • 1 cucharadita de levadura seca
  • ½ cucharadita de sal fina
  • ½ cucharadita de azúcar
  • 50 ml de salsa de tomate
  • 200 gramos de queso cremoso
  • Orégano
  • Aceitunas verdes o negras
Esta receta de pizza casera es especial para disfrutar por las noches del fin de semana.

Paso a paso de la receta de pizza casera

  1. La receta comienza tamizando la harina, para luego colocarla en la mesada de la cocina o arriba de una mesa limpia. Realizar un hueco en el centro e incorporar: agua, aceite, levadura seca, azúcar y sal.
  2. Amasar todos estos ingredientes por unos 10 minutos aproximadamente, hasta lograr una masa consistente y homogénea.
  3. Es momento de dejar fermentar la levadura. Para ello, se dejará reposar la masa en un lugar cálido, dentro de un bol o cualquier recipiente, tapado con un trapo o repasador.
  4. Aceitar pizzeras y estirar porciones de masa, hasta llegar a los bordes.
  5. Hornear cada prepizza por unos 7 minutos, aproximadamente.
  6. Colocar salsa bien condimentada y queso de buena calidad. Servir.

