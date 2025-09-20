Cómo hacer Pizza casera: la receta fácil para preparar el fin de semana y salir del apuro

Lo mejor de hacer pizza en casa, es que se le puede agregar todo tipo de ingredientes, más allá del queso y la salsa de tomate que se utilicen.

Lo primero que hay que hacer es una buena masa. Esta se logra con una receta que te sorprenderá y la comparte el sitio de cocina Cookpad, que todos los días ofrece preparaciones para todos los paladares.

La receta de la pizza casera incluye la creación de una masa suave y esponjosa, que permitirá un producto excelente calidad.

Cómo hacer pizza casera fácil y con pocos ingredientes

Para poner manos a la obra y elaborar una esponjosa masa, se necesitan estos ingredientes:

Ingredientes

250 gramos de harina 0000

200 ml de agua

4 cucharadas soperas de aceite

1 cucharadita de levadura seca

½ cucharadita de sal fina

½ cucharadita de azúcar

50 ml de salsa de tomate

200 gramos de queso cremoso

Orégano

Aceitunas verdes o negras

Esta receta de pizza casera es especial para disfrutar por las noches del fin de semana.

Paso a paso de la receta de pizza casera