Cómo hacer pickles caseros en conserva: la receta artesanal de la abuela que sale deliciosa

Los pickles se hacen con diferentes verduras, que se someten a una solución de agua, vinagre y sal, arrojando un resultado riquísimo.
Estas verduras fermentadas para alcanzar una mejor conservación y tener almacenadas en frascos, se hacen a partir de una receta que no falla y que propone el sitio quecocinohoy.
Esta receta que lleva vinagre, es una de las conservas más elaboradas.
Receta de pickles caseros
Para poder elaborar esta receta de pickles caseros, hacen falta conseguir estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 pepino
- 1 zanahoria
- 1/2 coliflor blanco
- 2 ajíes amarillos
- 1 cebolla morada
- 300 cc de vinagre de alcohol
- 200 cc de agua
- 50 gramos de azúcar
- 10 gramos de sal
- Pimienta
- Laurel
- 3 frascos bien esterilizados
Los pickles se hacen con una receta que lleva simples pasos.
Paso a paso de la receta de pickles caseros
- Lo primero que se hace es lavar todas las verduras en abundante agua.
- Cortar los ajíes por la mitad y retirarles todas las semillas.
- Cortar la coliflor en pedazos de 2 centímetros, incluido el tallo y la flor.
- Cortar la zanahoria en bastoncitos, de unos 4 centímetros aproximadamente.
- La cebolla se corta en pequeños cubos.
- Cortar el pepino en rodajas de unos 2 centímetros de espesor.
- Buscar un par de frascos, lavarlos bien y esterilizarlos.
- Colocar la verdura dentro de los frascos.
- Poner a hervir agua, vinagre, sal y azúcar por unos 15 minutos.
- Agregar líquido en los frascos y que las verduras queden bien tapadas.
- Llevar a la heladera y deja reposar al menos tres días antes de consumir.
Nada mejor que preparar un par de frascos de pickles en vinagre con esta fácil receta y comerlos cuando amerite una ocasión.