Cómo hacer pickles caseros en conserva: la receta artesanal de la abuela que sale deliciosa

La receta de pickles caseros se hace con ingredientes de fácil acceso y que uno puede llegar a tener en casa. Además, se preparan de una manera muy fácil, con simples pasos.

Con un sabor característico a vinagre, los pickles se pueden comer a cualquier hora del día. Quedan muy bien en una picada junto a otros ingredientes, ensaladas, salsas, platos fríos o calientes.