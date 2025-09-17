Inicio Recetas Receta
¡Riquísimos!

Cómo hacer pickles caseros en conserva: la receta artesanal de la abuela que sale deliciosa

Esta receta, donde las verduras y el vinagre sin los protagonistas, lleva simples ingredientes y pasos muy fácil de realizar

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los pickles se pueden hacer con muchas recetas

Los pickles se pueden hacer con muchas recetas, pero ninguna sale como la que propone el sitio Cookpad.

En el mundo de la gastronomía, las conservas ocupan un lugar muy importante, ya que se pueden emplear en todo tipo de preparaciones. En este caso, poner manos a la obra y preparar una receta de pickles caseros en vinagre, es una idea maravillosa para saborear cualquier día del año.

La receta de pickles caseros se hace con ingredientes de fácil acceso y que uno puede llegar a tener en casa. Además, se preparan de una manera muy fácil, con simples pasos.

Con un sabor característico a vinagre, los pickles se pueden comer a cualquier hora del día. Quedan muy bien en una picada junto a otros ingredientes, ensaladas, salsas, platos fríos o calientes.

Los pickles se hacen con diferentes verduras, que se someten a una solución de agua, vinagre y sal, arrojando un resultado riquísimo.

Estas verduras fermentadas para alcanzar una mejor conservación y tener almacenadas en frascos, se hacen a partir de una receta que no falla y que propone el sitio quecocinohoy.

receta-vinagre-pickles
Esta receta que lleva vinagre, es una de las conservas m&aacute;s elaboradas.

Esta receta que lleva vinagre, es una de las conservas más elaboradas.

Receta de pickles caseros

Para poder elaborar esta receta de pickles caseros, hacen falta conseguir estos ingredientes:

Ingredientes

  • 1 pepino
  • 1 zanahoria
  • 1/2 coliflor blanco
  • 2 ajíes amarillos
  • 1 cebolla morada
  • 300 cc de vinagre de alcohol
  • 200 cc de agua
  • 50 gramos de azúcar
  • 10 gramos de sal
  • Pimienta
  • Laurel
  • 3 frascos bien esterilizados
receta-pickles
Los pickles se hacen con una receta que lleva simples pasos.

Los pickles se hacen con una receta que lleva simples pasos.

Paso a paso de la receta de pickles caseros

  1. Lo primero que se hace es lavar todas las verduras en abundante agua.
  2. Cortar los ajíes por la mitad y retirarles todas las semillas.
  3. Cortar la coliflor en pedazos de 2 centímetros, incluido el tallo y la flor.
  4. Cortar la zanahoria en bastoncitos, de unos 4 centímetros aproximadamente.
  5. La cebolla se corta en pequeños cubos.
  6. Cortar el pepino en rodajas de unos 2 centímetros de espesor.
  7. Buscar un par de frascos, lavarlos bien y esterilizarlos.
  8. Colocar la verdura dentro de los frascos.
  9. Poner a hervir agua, vinagre, sal y azúcar por unos 15 minutos.
  10. Agregar líquido en los frascos y que las verduras queden bien tapadas.
  11. Llevar a la heladera y deja reposar al menos tres días antes de consumir.
receta-vinagre-ingredientes-pickles
Nada mejor que preparar un par de frascos de pickles en vinagre con esta f&aacute;cil receta y comerlos cuando amerite una ocasi&oacute;n.

Nada mejor que preparar un par de frascos de pickles en vinagre con esta fácil receta y comerlos cuando amerite una ocasión.

Temas relacionados:

Te puede interesar