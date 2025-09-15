Inicio Recetas Receta
Cómo hacer pepinos en vinagre artesanal: la receta casera de la conserva fácil de hacer

Esta receta que sale súper deliciosa, es una de las conservas más ricas para hacer en casa y tiene a los pepinos como protagonistas

Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de pepinos en vinagre se hacen a partir de una receta que lleva pocos ingredientes y pasos fáciles de hacer.

No hay nada más rico y satisfactorio de tener en algún rincón de la casa un par de frascos de conservas con distintos ingredientes. En esta oportunidad, el objetivo es poder realizar una receta de pepinos en vinagre que salen espectaculares, para chuparse los dedos.

Los pepinos en conserva se los pueden consumir todo el año y se adaptan a todo tipo de preparaciones.

Esta receta artesanal de sabor característico, queda muy bien como ingrediente especial de una hamburguesa, distintos sándwiches, ensaladas o como parte de una buena picada.

Y si hay una conserva de escabeche o encurtido que le encanta a todo el mundo, justamente son estos pepinos, que elaborados a partir de una receta que comparte el sitio lostragaldabas.net, no tienen competencia y son muy placenteros al paladar.

receta-pepino-vinagre
No hay nada más delicioso que elaborar esta receta de pepinos en vinagre y tener varios frascos almacenados en casa.

Receta de pepinos en conserva casera

Estos son los ingredientes que se necesitan para llevar a cabo esta receta, una de las más ricas y fáciles de elaborar en casa:

Ingredientes

  • 3 pepinos chicos
  • 200 ml de vinagre de vino
  • 250 ml de agua
  • 1 cucharada de semillas de mostaza
  • 1 hoja de laurel
  • 4 cucharadas de sal
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma
  • 2 cucharadas de pimienta en grano (roja y negra)
  • Tomillo

Paso a paso de la receta de pepinos en vinagre

  1. Lo primero que hay que hacer es comprar pepinos de buena calidad en una verdulería de confianza. Lavarlos y cepillarlos un poco para eliminar todo rastros de suciedad.
  2. Cortar el pepino en rodajas o lonjas. Colocar en un bol junto a la sal. Remover y esperar y a esperar que, poco a poco, se vayan escurriendo y librando del agua.
  3. Colocar en una olla o cacerola el agua junto al vinagre. Luego sumar la cúrcuma, laurel, semillas de mostaza, sal y pimienta. Hervir todos los ingredientes por algunos minutos y reservar.
  4. Comenzar a llenar los frascos esterilizados con los pepinos lo más ordenados posibles, para que entren más. Dejar al menos 2 centímetros sin llenar en la parte superior.
  5. Luego de que los frascos están llenos con los pepinos, incorporarles agua y vinagre de la cocción hasta la parte superior de los frascos, para luego agregarle tomillo.
  6. Para una mejor conservación, ponerlos a baño maría.
  7. Si uno va a consumir los pepinos en una fecha cercana, no hace falta ponerlos a baño maría. Pero si uno quiere conservarlos casi todo el año, sí es necesario.
receta-vinagre-pepino
La receta de pepinos en vinagre se puede aprovechar todo el año y es una de las conservas más ricas.

Beneficios de comer pepino

El pepino es muy bueno para la salud de las personas y brinda estos beneficios:

  • Favorece la pérdida de peso
  • Es óptimo para evitar la deshidratación
  • Ayuda a mantener la salud cardiovascular.
  • Es bueno para reducir la presión arterial.
  • Ayuda a desinflamar la piel y los ojos.
  • Es perfecta para desintoxicar el organismo del cuerpo.
  • Mejora la digestión y alivia el estreñimiento.
  • Aporta cuidados a la piel y el pelo.
pepino
El pepino aporta muchos beneficios para la salud de las personas.

