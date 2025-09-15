Cómo hacer pepinos en vinagre artesanal: la receta casera de la conserva fácil de hacer

Y si hay una conserva de escabeche o encurtido que le encanta a todo el mundo, justamente son estos pepinos, que elaborados a partir de una receta que comparte el sitio lostragaldabas.net, no tienen competencia y son muy placenteros al paladar.

receta-pepino-vinagre No hay nada más delicioso que elaborar esta receta de pepinos en vinagre y tener varios frascos almacenados en casa.

Receta de pepinos en conserva casera

Estos son los ingredientes que se necesitan para llevar a cabo esta receta, una de las más ricas y fáciles de elaborar en casa:

Ingredientes

3 pepinos chicos

200 ml de vinagre de vino

250 ml de agua

1 cucharada de semillas de mostaza

1 hoja de laurel

4 cucharadas de sal

1/2 cucharadita de cúrcuma

2 cucharadas de pimienta en grano (roja y negra)

Tomillo

Paso a paso de la receta de pepinos en vinagre

Lo primero que hay que hacer es comprar pepinos de buena calidad en una verdulería de confianza. Lavarlos y cepillarlos un poco para eliminar todo rastros de suciedad. Cortar el pepino en rodajas o lonjas. Colocar en un bol junto a la sal. Remover y esperar y a esperar que, poco a poco, se vayan escurriendo y librando del agua. Colocar en una olla o cacerola el agua junto al vinagre. Luego sumar la cúrcuma, laurel, semillas de mostaza, sal y pimienta. Hervir todos los ingredientes por algunos minutos y reservar. Comenzar a llenar los frascos esterilizados con los pepinos lo más ordenados posibles, para que entren más. Dejar al menos 2 centímetros sin llenar en la parte superior. Luego de que los frascos están llenos con los pepinos, incorporarles agua y vinagre de la cocción hasta la parte superior de los frascos, para luego agregarle tomillo. Para una mejor conservación, ponerlos a baño maría. Si uno va a consumir los pepinos en una fecha cercana, no hace falta ponerlos a baño maría. Pero si uno quiere conservarlos casi todo el año, sí es necesario.

receta-vinagre-pepino La receta de pepinos en vinagre se puede aprovechar todo el año y es una de las conservas más ricas.

Beneficios de comer pepino

El pepino es muy bueno para la salud de las personas y brinda estos beneficios:

Favorece la pérdida de peso

Es óptimo para evitar la deshidratación

Ayuda a mantener la salud cardiovascular.

Es bueno para reducir la presión arterial.

Ayuda a desinflamar la piel y los ojos.

Es perfecta para desintoxicar el organismo del cuerpo.

Mejora la digestión y alivia el estreñimiento.

Aporta cuidados a la piel y el pelo.