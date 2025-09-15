Cómo hacer pepinos en vinagre artesanal: la receta casera de la conserva fácil de hacer

Y si hay una conserva de escabeche o encurtido que le encanta a todo el mundo, justamente son estos pepinos, que elaborados a partir de una receta que comparte el sitio lostragaldabas.net, no tienen competencia y son muy placenteros al paladar.
receta-pepino-vinagre
No hay nada más delicioso que elaborar esta receta de pepinos en vinagre y tener varios frascos almacenados en casa.
Receta de pepinos en conserva casera
Estos son los ingredientes que se necesitan para llevar a cabo esta receta, una de las más ricas y fáciles de elaborar en casa:
Ingredientes
- 3 pepinos chicos
- 200 ml de vinagre de vino
- 250 ml de agua
- 1 cucharada de semillas de mostaza
- 1 hoja de laurel
- 4 cucharadas de sal
- 1/2 cucharadita de cúrcuma
- 2 cucharadas de pimienta en grano (roja y negra)
- Tomillo
Paso a paso de la receta de pepinos en vinagre
- Lo primero que hay que hacer es comprar pepinos de buena calidad en una verdulería de confianza. Lavarlos y cepillarlos un poco para eliminar todo rastros de suciedad.
- Cortar el pepino en rodajas o lonjas. Colocar en un bol junto a la sal. Remover y esperar y a esperar que, poco a poco, se vayan escurriendo y librando del agua.
- Colocar en una olla o cacerola el agua junto al vinagre. Luego sumar la cúrcuma, laurel, semillas de mostaza, sal y pimienta. Hervir todos los ingredientes por algunos minutos y reservar.
- Comenzar a llenar los frascos esterilizados con los pepinos lo más ordenados posibles, para que entren más. Dejar al menos 2 centímetros sin llenar en la parte superior.
- Luego de que los frascos están llenos con los pepinos, incorporarles agua y vinagre de la cocción hasta la parte superior de los frascos, para luego agregarle tomillo.
- Para una mejor conservación, ponerlos a baño maría.
- Si uno va a consumir los pepinos en una fecha cercana, no hace falta ponerlos a baño maría. Pero si uno quiere conservarlos casi todo el año, sí es necesario.
receta-vinagre-pepino
La receta de pepinos en vinagre se puede aprovechar todo el año y es una de las conservas más ricas.
Beneficios de comer pepino
El pepino es muy bueno para la salud de las personas y brinda estos beneficios:
- Favorece la pérdida de peso
- Es óptimo para evitar la deshidratación
- Ayuda a mantener la salud cardiovascular.
- Es bueno para reducir la presión arterial.
- Ayuda a desinflamar la piel y los ojos.
- Es perfecta para desintoxicar el organismo del cuerpo.
- Mejora la digestión y alivia el estreñimiento.
- Aporta cuidados a la piel y el pelo.
pepino
El pepino aporta muchos beneficios para la salud de las personas.