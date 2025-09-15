Inicio Recetas manzana
¡Riquísimos!

Muffins de manzana y avena con crumble: la receta riquísima, sin harina ni azúcar y en 20 mintutos

Se hacen rapidísimo y son una de las recetas más saludables para la merienda. Los muffins de avena y manzana no llevan harina ni azúcar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los muffins de avena y manzana no llevan harina ni azúcar y tienen una receta sencilla. Foto: iStock.

Los muffins de avena y manzana no llevan harina ni azúcar y tienen una receta sencilla. Foto: iStock.

Los muffins son una de las recetas más preciadas de la pastelería local, pero no es recomendable comerlos todos los días porque llevan harina y azúcar. Lo cierto es que, afortunadamente, para todos los postres tradicionales existe una versión saludable, como estos bocaditos de manzana y avena.

Los muffins de manzana y avena no llevan harina ni azúcar, pero eso no impide que sean exquisitos. Yo preparo esta receta en casa y no demora más de 20 minutos. Además de tener una textura húmeda y esponjosa, llevan un crumble de coco que les da el toque crujiente justo.

muffins de avena y manzana (1)
Los muffins de avena y manzana son una receta saludable y proteica ideal para la merienda. Foto: iStock.

Los muffins de avena y manzana son una receta saludable y proteica ideal para la merienda. Foto: iStock.

Recetas: muffins de manzana y avena con crumble

Los muffins de manzana y avena son una receta proteica y saludable para el desayuno, la merienda o los momentos de picoteo. Así los preparo yo:

Ingredientes para 6 muffins:

  • 1 manzana
  • 1 taza de harina de avena (avena procesada)
  • 4 cdas. de almidón de maíz
  • 2 cdas. de aceite neutro
  • 2 sobres de edulcorante o stevia
  • 1 huevo
  • 1/2 cdita. de polvo de hornear
  • 1/4 cdita. de esencia de vainilla

Crumble:

  • 3 cdas. de coco rallado
  • 3 cdas. de aceite
  • 3 cdas. de harina de avena o maicena
muffin de avena y manzana
Los muffins de avena y manzana no llevan harina ni azúcar. Foto: gentileza TN.

Los muffins de avena y manzana no llevan harina ni azúcar. Foto: gentileza TN.

Cómo hacer muffins de manzana y avena: la receta sin harina ni azúcar

  1. Primero, pasa la avena por una procesadora hasta formar una harina. Colócala en un bowl junto con el almidón de maíz, el polvo de hornear, el azúcar, el huevo, la esencia de vainilla y el aceite. Mezcla bien.
  2. A continuación, lava, pela y ralla la manzana e incorpórala a la preparación anterior.
  3. En otro recipiente, prepara el crumble. Mezcla el coco rallado con el aceite y la avena o la maicena hasta formar una especie de arenado. Si quieres, puedes agregarle edulcorante.
  4. Para terminar, coloca la masa de los muffins en moldes o pirotines y, por encima de cada uno, agrega un poco de crumble. Cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.

Puedes disfrutar los muffins de avena y manzana solos o rellenos de lo que más te guste. Para una versión saludable, rellena con una cucharadita de pasta de maní. Si quieres un postre suculento y goloso, agrega dulce de leche en el centro.

Temas relacionados:

Te puede interesar