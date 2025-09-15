Muffins de manzana y avena con crumble: la receta riquísima, sin harina ni azúcar y en 20 mintutos

Recetas: muffins de manzana y avena con crumble

Los muffins de manzana y avena son una receta proteica y saludable para el desayuno, la merienda o los momentos de picoteo. Así los preparo yo:

Ingredientes para 6 muffins:

1 manzana

1 taza de harina de avena (avena procesada)

4 cdas. de almidón de maíz

2 cdas. de aceite neutro

2 sobres de edulcorante o stevia

1 huevo

1/2 cdita. de polvo de hornear

1/4 cdita. de esencia de vainilla

Crumble:

3 cdas. de coco rallado

3 cdas. de aceite

3 cdas. de harina de avena o maicena

muffin de avena y manzana Los muffins de avena y manzana no llevan harina ni azúcar. Foto: gentileza TN.

Cómo hacer muffins de manzana y avena: la receta sin harina ni azúcar

Primero, pasa la avena por una procesadora hasta formar una harina. Colócala en un bowl junto con el almidón de maíz, el polvo de hornear, el azúcar, el huevo, la esencia de vainilla y el aceite. Mezcla bien. A continuación, lava, pela y ralla la manzana e incorpórala a la preparación anterior. En otro recipiente, prepara el crumble. Mezcla el coco rallado con el aceite y la avena o la maicena hasta formar una especie de arenado. Si quieres, puedes agregarle edulcorante. Para terminar, coloca la masa de los muffins en moldes o pirotines y, por encima de cada uno, agrega un poco de crumble. Cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.

Puedes disfrutar los muffins de avena y manzana solos o rellenos de lo que más te guste. Para una versión saludable, rellena con una cucharadita de pasta de maní. Si quieres un postre suculento y goloso, agrega dulce de leche en el centro.