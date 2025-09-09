Como hacer ajos confitados en aceite: la receta de la conserva deliciosa y aromática

La clave para esta receta es utilizar dientes de ajos que sean grandes y frescos. Sí se usan algunos que ya tienen un tiempo, seguramente el resultado no será el mismo.

Para los desprevenidos, confitar significa, en el caso de las frutas, cocinarlos en azúcar, mientras qué en el caso de las verduras, es cocinarlos en aceite a temperatura muy baja, sin que hierva.

Si el ajo es confitado, se perderá fuerza en el gusto picante que los caracteriza, pero se realzará su sabor, dándole un toque especial a cualquier plato.

El sitio antojandoando.com ofrece una manera excelente de realizar esta receta, que sale para chuparse los dedos.

La receta de ajos confitados en aceite en conserva es ideal para alargar la vida útil de esta preciada verdura.

Receta de ajos confitados

Los ingredientes a utilizar en esta receta, son los que frecuentemente uno tiene en casa:

Ingredientes

3 cabezas de ajo, con dientes preferentemente grandes.

Aceite de oliva de buena calidad (cantidad suficiente para cubrir los ajos en los frascos)

Tomillo

Laurel

Salvia

Orégano

Cómo preparar la receta de ajos confitados

La receta arranca separando los dientes de ajo. Pelar y cortar a la mitad si uno los prefiere así, como así también retirarle el germen verde que tienen en el centro. Es una olla, cacerola o sartén, colocar los dientes de ajo junto al aceite de oliva. Incorporar las hierbas (tomillo, laurel, salvia y orégano). Comenzar a cocinar a fuego medio bajo, controlando que el aceite no vaya a hervir nunca. Cocinar por unos 30 minutos hasta que los dientes ajos queden dorados y blanditos. Colocar los dientes de ajo ya fríos en un frasco limpio y esterilizado. Cubrir con aceite de oliva que se utilizó en la cocción hasta la parte de arriba del frasco. Los ajos confitados conservados a temperatura ambiente pueden durar varias semanas. Sí se guardan en la heladera, se conservarán por unos tres meses.

El ajo confitado, elaborado a partir de una receta de simples ingredientes y pasos fáciles de realizar, es perfecto para realzar el sabor de muchos platos.

Beneficios de comer ajo

El ajo es óptimo para la salud de las personas, ya que aporta estos beneficios:

Fortalece el sistema inmunitario.

Mejora la salud cardiovascular.

Reduce el colesterol y la presión arterial.

Aporta propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Aumenta la circulación sanguínea.