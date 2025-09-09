Como hacer ajos confitados en aceite: la receta de la conserva deliciosa y aromática

Hay personas que son fanáticas del ajo y se lo colocan a todo tipo de preparaciones. Con esta receta que es muy práctica y sale deliciosa, se puede tener siempre ajos confitados en aceite a mano y realzar el sabor de cualquier comida.
Además de colocarle ajo al plato que más se desee, el aceite en el que se prepara, también es especial por el sabor que desprende y queda muy bien en muchísimas recetas.
Con el paso del tiempo, el ajo que uno tiene en casa se puede llegar a echar a perder. Y para conservarlos para que duren más, es una idea perfecta confitarlos mediante un proceso que es muy fácil de realizar, con simples ingredientes.
La clave para esta receta es utilizar dientes de ajos que sean grandes y frescos. Sí se usan algunos que ya tienen un tiempo, seguramente el resultado no será el mismo.
Para los desprevenidos, confitar significa, en el caso de las frutas, cocinarlos en azúcar, mientras qué en el caso de las verduras, es cocinarlos en aceite a temperatura muy baja, sin que hierva.
Si el ajo es confitado, se perderá fuerza en el gusto picante que los caracteriza, pero se realzará su sabor, dándole un toque especial a cualquier plato.
El sitio antojandoando.com ofrece una manera excelente de realizar esta receta, que sale para chuparse los dedos.
Los ingredientes a utilizar en esta receta, son los que frecuentemente uno tiene en casa:
Ingredientes
El ajo es óptimo para la salud de las personas, ya que aporta estos beneficios: