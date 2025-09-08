Cómo hacer porotos al escabeche casero: la receta aliñada y artesanal de la abuela

Cuando dan ganas de picar algo en la previa de una comida, nada mejor que abrir un frasco de porotos en escabeche y saborear de una receta artesanal que se hace muy fácil y lleva ingredientes tradicionales, de los que uno tiene en casa.
Hay una lista larga de recetas de alimentos que se puede preparar al escabeche. Sin embargo, los porotos hechos en conserva son uno de los preferidos de los que elaboran este tipo de preparaciones, que perduran en el tiempo.
Bien aliñaditos y un sabor que impacta de lleno en el paladar, los porotos al escabeche salen cremosos, tiernos y picantitos con esta receta.
En la búsqueda de una buena receta que cumpla todos los requisitos para alcanzar una conserva tradicional y apetitosa, es recomendable una que propone el sitio made_in_casa.
Los ingredientes necesarios son básicos, en donde los porotos son los grandes protagonistas de esta exquisita receta de la abuela.
Ingredientes
Los porotos utilizados para esta receta, aportan múltiples beneficios para el cuerpo humano. Se destacan: