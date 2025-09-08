Inicio Sociedad Receta
¡Riquísimos!

Cómo hacer porotos al escabeche casero: la receta aliñada y artesanal de la abuela

Esta receta de porotos al escabeche, que se hace con simples ingredientes y pasos fácil de implementar, es una verdadera delicia

Miguel Guayama
La receta de porotos al escabeche sale espectacular y todo el mundo la puede preparar.

Cuando dan ganas de picar algo en la previa de una comida, nada mejor que abrir un frasco de porotos en escabeche y saborear de una receta artesanal que se hace muy fácil y lleva ingredientes tradicionales, de los que uno tiene en casa.

Hay una lista larga de recetas de alimentos que se puede preparar al escabeche. Sin embargo, los porotos hechos en conserva son uno de los preferidos de los que elaboran este tipo de preparaciones, que perduran en el tiempo.

Bien aliñaditos y un sabor que impacta de lleno en el paladar, los porotos al escabeche salen cremosos, tiernos y picantitos con esta receta.

En la búsqueda de una buena receta que cumpla todos los requisitos para alcanzar una conserva tradicional y apetitosa, es recomendable una que propone el sitio made_in_casa.

Los ingredientes necesarios son básicos, en donde los porotos son los grandes protagonistas de esta exquisita receta de la abuela.

receta-porotos-escabeche-ingredientes-cocina
Los porotos salen cremosos y llenos de sabor con esta receta.

Cómo hacer porotos cremosos y aliñados al escabeche

Ingredientes

  • 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de Buena calidad
  • 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
  • Perejil picado
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
  • 250 cc de aceite de girasol
  • 250 cc de vinagre blanco
  • 6 hojas de laurel
receta-porotos-escabeche-ingredientes
La receta de porotos al escabeche es fácil de hacer y el resultado es extraordinario.

Preparación de la receta de porotos al escabeche

  1. Lo primero que se hace es, como es habitual cada vez que se van a cocinar porotos, ponerlos en remojo la noche anterior en agua, para que se ablanden.
  2. Una manera rápida de ablandarlos si no se ponen en remojo por horas, es hervirlos en una olla a presión, por unos 20 minutos.
  3. Cuando ya están listos y dejamos enfriar, colocar los porotos en un recipiente e ir incorporándoles las verduras picadas.
  4. A los ingredientes le siguen las diferentes especias.
  5. Mezclar bien la preparación y, en frascos bien lavados y esterilizados, colocar los porotos aliñados.
  6. Rellenar con aceite de girasol los frascos hasta que la preparación quede bien tapada. Cerrar los frascos.
  7. Almacenar en la heladera o un lugar fresco y seco.
  8. Preferentemente, consumir luego de unas horas, para lograr que su sabor se intensifique.
receta-porotos-escabeche
Nada mejor que tener un par de frascos con esta receta y degustarla cuando la ocasión se preste.

Beneficios de comer porotos

Los porotos utilizados para esta receta, aportan múltiples beneficios para el cuerpo humano. Se destacan:

  • Poseen alto contenido de proteína vegetal
  • Fibras
  • Vitaminas
  • Minerales (hierro y ácido fólico)
  • Óptimo para el tránsito intestinal
  • Regulación del azúcar en sangre
  • Opción sin gluten para las personas celíacas

