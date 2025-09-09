Inicio Recetas Lentejas
Es riquísima

Cómo hacer una Torta de lentejas y chocolate: la receta esponjosa, bien golosa y saludable en 5 pasos

No tiene sabor a lentejas. Esta torta de chocolate es una de las recetas más saludables y ricas para el postre

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una receta saludable que no tiene sabor a lentejas. Esta torta de chocolate es perfecta para comer sano. Foto: iStock.

Es una receta saludable que no tiene sabor a lentejas. Esta torta de chocolate es perfecta para comer sano. Foto: iStock.

Aunque suene inusual, la torta de lentejas es una de las recetas que se está ganando el corazón de todos los que buscan seguir un estilo de vida saludable: es rica, nutritiva y no tiene gusto a lentejas. De hecho, predomina su sabor intenso a chocolate.

La clave está en entender que, más allá de su ingrediente principal, esta es una torta de chocolate. Si se usa cacao amargo y chips de chocolate de calidad, el resultado es un postre con sabor intenso, textura suave y un perfil nutricional mucho más equilibrado que una receta tradicional.

Al reemplazar parte de la harina por lentejas cocidas, se reduce la cantidad de hidratos de carbono y se incrementan las proteínas, la fibra, el hierro y otros nutrientes esenciales para el organismo. Además, esta torta de chocolate es una alternativa ideal para quienes buscan sumar legumbres a su dieta de una forma creativa.

receta bizcochuelo de chocolate.jpg
La torta de lentejas y chocolate tiene una receta sencilla y rápida y es perfecta para comer saludable.

La torta de lentejas y chocolate tiene una receta sencilla y rápida y es perfecta para comer saludable.

La torta de chocolate y lentejas puede llevar chips, frutos secos como nueces o almendras y una cobertura de chocolate amargo.

Recetas: torta de lentejas y chocolate

La torta de lentejas y chocolate no tiene gusto a legumbres. Todo lo contrario: su sabor intenso al cacao y las chispas la convierten en un postre perfecto para comer rico y saludable. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina.

¿Qué necesitas para hacer una torta de chocolate y lentejas en un molde chico?

Ingredientes:

  • 100 g de manteca
  • 200 g de azúcar
  • 200 g de lentejas cocidas
  • 1 cda. de miel
  • Esencia de vainilla
  • 100 g de harina común
  • 70 g de harina integral
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • 3 cdas. de cacao
  • 50 ml. de leche (opcional)
  • 2 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 1 puñado de chips de chocolate (opcional)
BIZCOCHUELO DE CHOCOLATE.jpg
La torta de lentejas y chocolate puede llevar chispas de chocolate, nueces o almendras y una cobertura.

La torta de lentejas y chocolate puede llevar chispas de chocolate, nueces o almendras y una cobertura.

Cómo preparar la receta de la torta de lentejas y chocolate

  1. Primero, en el vaso de la licuadora, coloca la manteca pomada y licúa un poco hasta que se empaste. Agrega los huevos de a uno (se debe cortar un poco).
  2. A continuación, agrega la mitad de las lentejas cocidas y, cuando estén integradas, agrega el resto. Suma el azúcar y licúa hasta formar una mezcla homogénea. Reserva en un bowl.
  3. En un recipiente aparte, mezcla la harina común, la harina integral, el cacao amargo, la sal y el polvo de hornear.
  4. Luego, integra los secos a la preparación húmeda, usando una espátula o cuchara de madera. Si queda muy espesa, agrega un chorrito de leche. Suma esencia de vainilla, los chips de chocolate y miel.
  5. Una vez que la masa esté bien integrada, pásala a un molde pequeño enharinado y enmantecado y cocina la torta de lentejas y chocolate en el horno a 170°C por 50 minutos o hasta que al pincharla con un palillo, éste salga seco.

Temas relacionados:

Te puede interesar