Cómo hacer una Torta de lentejas y chocolate: la receta esponjosa, bien golosa y saludable en 5 pasos

La clave está en entender que, más allá de su ingrediente principal, esta es una torta de chocolate. Si se usa cacao amargo y chips de chocolate de calidad, el resultado es un postre con sabor intenso, textura suave y un perfil nutricional mucho más equilibrado que una receta tradicional.

Al reemplazar parte de la harina por lentejas cocidas, se reduce la cantidad de hidratos de carbono y se incrementan las proteínas, la fibra, el hierro y otros nutrientes esenciales para el organismo. Además, esta torta de chocolate es una alternativa ideal para quienes buscan sumar legumbres a su dieta de una forma creativa.