Un clásico

Matambre al roquefort para 4 personas: el corte de carne económico y delicioso

Ya sea de carne vacuna o porcina, el matambre es un corte que tiene bien ganado su lugar entre las recetas argentinas

Por UNO
El matambre es un corte de carne que tiene una historia profunda en la gastronomía argentina. Como es evidente, su nombre es una conjunción de las palabras "matar" y "hambre" que evoca tiempos de subsistencia donde este corte, ubicado entre el cuero y el costillar de vacas y cerdos, era la solución económica y accesible para alimentar a las familias.

No obstante, su fama también reside en un pequeño desafío que no es para cualquiera: para ser sabroso, el matambre requiere una cocción prolongada que lo vuelva tierno, por ejemplo para hacer matambre tiernizado a la pizza. Pero en esta ocasión la receta que eleva este corte a un nuevo nivel es matambre al roquefort cremoso, con un toque inconfundible y potente que lo transformará en un plato de fiesta, según la propuesta del sitio recetasgratis.net.

matambre.jpg
Receta: matambre al roquefort

Este plato principal, ideal para cuatro comensales, tiene una dificultad baja en su realización y un costo medio. Se debe preparar en una hora y media, pero el resultado es tan bueno que vale la pena cada minuto.

Ingredientes para cuatro comensales:

  • 1 matambre de vaca o de cerdo.
  • Verduras para caldo (zanahoria, puerro, apio, hojas verdes, choclo, etc.).
  • 250 gramos de queso roquefort.
  • 250 gramos de queso muzzarella.

Matambre al roquefort: paso a paso para una preparación perfecta

En primer lugar hay que limpiar bien el matambre, retirando el exceso de grasa. Este paso es crucial para que la carne quede más sabrosa y menos pesada.

La clave para que quede tierno es colocar la carne en una cacerola grande junto con las verduras para caldo. Luego hay que cubrirlo con agua y cocinar a fuego medio por al menos 40 minutos. Esta cocción lenta es el secreto para que el matambre quede increíblemente tierno.

Sellado y sabor. Una vez tiernizado, retirar el matambre y calentar una plancha o una parrilla a fuego fuerte. Colocar el matambre con el lado de la grasa hacia abajo. Esto no solo le dará una textura dorada y crujiente, sino que también aportará jugosidad.

matambre a la pizza.jpg
Mientras se dora la carne, preparar la mezcla de quesos. Ralla muzzarella y desmenuzar el roquefort. La combinación de ambos creará un equilibrio perfecto: la cremosidad y la elasticidad de la muzzarella se funden con el sabor intenso y salado del roquefort.

Una vez que el matambre esté dorado por un lado, darlo vuelta. Cubrir la superficie con la generosa capa de quesos. Para que se derritan de forma pareja, taparlo con una asadera o una tapa. No es necesario agregar sal, ya que el queso roquefort es salado por sí mismo.

Servir el matambre inmediatamente, para que los quesos estén aún derretidos e irresistibles.

