Dieta del huevo duro: cómo adelgazar 5 kilos en 3 días sin complicarte la vida y lo que nadie te cuenta

¿Cómo es la dieta del huevo duro?

Para llevar a cabo esta dieta se deben consumir al menos cuatro huevos al día y solo pueden ir acompañados de proteínas sin grasas, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones.

La propuesta de Arielle Chandler es desayunar dos huevos y una pieza de fruta, en la comida incluir otro huevo junto a proteínas sin grasas y verduras bajas en hidratos de carbono; y cenar lo mismo.

¿La dieta del huevo duro es saludable?

Es importante saber que la dieta del huevo duro no es recomendada por nutricionistas porque es demasiado baja en carbohidratos y, por lo tanto, aporta muy poca energía. Suelen funcionar porque se eliminan alimentos que no son saludables y que engordan como panes, embutidos y dulces.

Pero también se pueden perder nutrientes de alimentos como las legumbres, por ejemplo. Entonces, si sigues la dieta del huevo duro vas a sufrir una pérdida significativa de la masa muscular y pueden aparecer carencias nutricionales. Normalmente, es un plan que favorece más la pérdida de agua y músculo que de grasa.

Superalimento - arándanos - músculos Al restringir alimentos como las legumbres, la dieta del huevo duro favorece a la pérdida de agua y masa muscular.

Dieta del huevo duro: la alternativa saludable para bajar de peso

Si quieres bajar de peso de forma saludable incorporando huevo en tus comidas, puedes seguir esta dieta por solo dos días. Se trata de una propuesta de menú avalada por una nutricionista.

Menú con huevo duro:

Desayuno : 1 huevo duro con media palta y un puñado de frutillas.

: 1 huevo duro con media palta y un puñado de frutillas. Media mañana : 1 huevo duro y una rodaja de sandía.

: 1 huevo duro y una rodaja de sandía. Comida : ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre.

: ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre. Merienda : 1 durazno y un puñado de frutos secos.

: 1 durazno y un puñado de frutos secos. Cena: crema de calabaza, sin crema de leche ni papa, y un huevo duro rallado. 1 infusión digestiva de postre.

Si bien muchas personas reportan una pérdida de peso rápida, es importante tener en cuenta que se trata de una dieta muy restrictiva y no apta para mantener a largo plazo. Como siempre, lo más recomendable es consultar con un profesional en nutrición antes de comenzar cualquier plan para adelgazar, especialmente si tienes antecedentes médicos o necesitas bajar de peso de forma sostenible.