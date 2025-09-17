Inicio Recetas Dieta
Bajar de peso

Dieta del huevo duro: cómo adelgazar 5 kilos en 3 días sin complicarte la vida y lo que nadie te cuenta

Arielle Chandler es la autora de la dieta del huevo duro. Se trata de una alternativa para adelgazar rápido. ¿Es efectiva?, ¿tiene riesgos?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Dieta del huevo duro: cómo adelgazar 5 kilos en 3 días sin complicarte la vida y lo que nadie te cuenta

Cuando se aproximan los meses más calurosos del año, la dieta del huevo duro se vuelve tendencia en redes sociales y foros de alimentación saludable. Muchas personas aseguran que este plan puede ayudar a adelgazar rápido, llegando a reportar una pérdida 5 kilos en solo 3 días, pero… ¿Qué tan efectiva y segura es para bajar de peso?, ¿es sostenible en el tiempo?

Este método, popularizado por Arielle Chandler, se basa en consumir huevos en cada una de las tres comidas del día, acompañados por alimentos bajos en calorías, ricos en proteínas y con muy pocos carbohidratos. Los hidratos de carbono están prácticamente restringidos, lo cual hace que el cuerpo entre en un proceso de quema rápida de grasa, al estilo de otras dietas cetogénicas.

huevo duro 2.jpg
La dieta del huevo duro es un plan creado por Arielle Chandler que consiste en comer este alimento en las cuatro comidas del d&iacute;a.

La dieta del huevo duro es un plan creado por Arielle Chandler que consiste en comer este alimento en las cuatro comidas del día.

¿Cómo es la dieta del huevo duro?

Para llevar a cabo esta dieta se deben consumir al menos cuatro huevos al día y solo pueden ir acompañados de proteínas sin grasas, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones.

La propuesta de Arielle Chandler es desayunar dos huevos y una pieza de fruta, en la comida incluir otro huevo junto a proteínas sin grasas y verduras bajas en hidratos de carbono; y cenar lo mismo.

¿La dieta del huevo duro es saludable?

Es importante saber que la dieta del huevo duro no es recomendada por nutricionistas porque es demasiado baja en carbohidratos y, por lo tanto, aporta muy poca energía. Suelen funcionar porque se eliminan alimentos que no son saludables y que engordan como panes, embutidos y dulces.

Pero también se pueden perder nutrientes de alimentos como las legumbres, por ejemplo. Entonces, si sigues la dieta del huevo duro vas a sufrir una pérdida significativa de la masa muscular y pueden aparecer carencias nutricionales. Normalmente, es un plan que favorece más la pérdida de agua y músculo que de grasa.

Superalimento - arándanos - músculos
Al restringir alimentos como las legumbres, la dieta del huevo duro favorece a la p&eacute;rdida de agua y masa muscular.

Al restringir alimentos como las legumbres, la dieta del huevo duro favorece a la pérdida de agua y masa muscular.

Dieta del huevo duro: la alternativa saludable para bajar de peso

Si quieres bajar de peso de forma saludable incorporando huevo en tus comidas, puedes seguir esta dieta por solo dos días. Se trata de una propuesta de menú avalada por una nutricionista.

Menú con huevo duro:

  • Desayuno: 1 huevo duro con media palta y un puñado de frutillas.
  • Media mañana: 1 huevo duro y una rodaja de sandía.
  • Comida: ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre.
  • Merienda: 1 durazno y un puñado de frutos secos.
  • Cena: crema de calabaza, sin crema de leche ni papa, y un huevo duro rallado. 1 infusión digestiva de postre.

Si bien muchas personas reportan una pérdida de peso rápida, es importante tener en cuenta que se trata de una dieta muy restrictiva y no apta para mantener a largo plazo. Como siempre, lo más recomendable es consultar con un profesional en nutrición antes de comenzar cualquier plan para adelgazar, especialmente si tienes antecedentes médicos o necesitas bajar de peso de forma sostenible.

huevo duro ensalada.jpg
La dieta del huevo duro no es una opci&oacute;n recomendada por los nutricionistas para adelgazar de forma sostenible.

La dieta del huevo duro no es una opción recomendada por los nutricionistas para adelgazar de forma sostenible.

Temas relacionados:

Te puede interesar