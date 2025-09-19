Inicio Recetas Dieta
Dieta sin gluten: cómo hacer un Budín de banana húmedo y sin manteca para adelgazar

Es un budín húmedo y sabroso, sin gluten ni manteca. Este postre de banana es perfecto para sumar a la dieta para adelgazar

Antonella Prandina
El budín de banana sin gluten ni manteca es una opción sabrosa y húmeda para sumar a la dieta. Foto: gentileza ondafitness.

El budín de banana es una de las recetas más preparadas para acompañar el mate, pero muchas personas que están buscando adelgazar deben eliminarlo de su dieta. ¡No te preocupes! Hay una versión húmeda y sabrosa, sin gluten y sin manteca.

La banana es una fruta perfecta para preparar postres saludables, ya que su dulzura y humedad le dan el sabor y la textura perfectos a las tortas y budines. Es por eso que podemos prescindir de la harina tradicional y la manteca sin ningún problema. Incluso, se puede reemplazar el azúcar por miel o estevia.

Para elaborar esta receta para bajar de peso, te proponemos reemplazar la harina tradicional por premezcla sin gluten o por harina de avena pura, que es apta para celíacos.

El bud&iacute;n de banana sin gluten ni manteca es ideal para sumar a la dieta para adelgazar.

El budín de banana sin manteca ni harina es perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda, acompañado de tu infusión favorita o de una rica chocolatada con cacao amargo.

Dieta: la receta del budín de banana sin gluten ni manteca

Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.

Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 100 cc. de aceite
  • 50 g de azúcar o miel (puede ser edulcorante o estevia)
  • 150 g de premezcla o harina de avena pura
  • 1 cda. de polvo de hornear sin gluten
  • 2 bananas medianas
  • Esencia de vainilla

Si quieres, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate amargo en la preparación.

El bud&iacute;n de banana sin gluten se puede preparar con harina de avena pura, apta para cel&iacute;acos.&nbsp;

Cómo preparar un budín de banana sin gluten ni manteca: la receta para adelgazar

Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 ºC para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bowl, bate los huevos con el azúcar hasta integrar. Recuerda que puedes reemplazar por el endulzante que desees, como miel o estevia.
  2. A continuación, pisa las bananas hasta convertirlas en puré y agrégalas a la preparación anterior junto con el aceite.
  3. Luego, agrega el polvo de hornear, la premezcla sin gluten o harina de avena y la esencia de vainilla. Integra con movimientos envolventes.
  4. Para terminar, pasa la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina el budín de banana en el horno a temperatura media por 40 minutos. Pasado ese tiempo, desmolda y sirve.
  5. Opcional: antes de cocinar el budín, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate dentro de la preparación o en la superficie.

