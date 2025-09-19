Dieta sin gluten: cómo hacer un Budín de banana húmedo y sin manteca para adelgazar

receta budin de banana (1).jpg El budín de banana sin gluten ni manteca es ideal para sumar a la dieta para adelgazar.

El budín de banana sin manteca ni harina es perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda, acompañado de tu infusión favorita o de una rica chocolatada con cacao amargo.

Dieta: la receta del budín de banana sin gluten ni manteca

Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.

Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

2 huevos

100 cc. de aceite

50 g de azúcar o miel (puede ser edulcorante o estevia)

150 g de premezcla o harina de avena pura

1 cda. de polvo de hornear sin gluten

2 bananas medianas

Esencia de vainilla

Si quieres, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate amargo en la preparación.

banana bread sin tacc.jpg El budín de banana sin gluten se puede preparar con harina de avena pura, apta para celíacos.

Cómo preparar un budín de banana sin gluten ni manteca: la receta para adelgazar

Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 ºC para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples: