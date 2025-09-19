Dieta sin gluten: cómo hacer un Budín de banana húmedo y sin manteca para adelgazar

El budín de banana es una de las recetas más preparadas para acompañar el mate, pero muchas personas que están buscando adelgazar deben eliminarlo de su dieta. ¡No te preocupes! Hay una versión húmeda y sabrosa, sin gluten y sin manteca.
La banana es una fruta perfecta para preparar postres saludables, ya que su dulzura y humedad le dan el sabor y la textura perfectos a las tortas y budines. Es por eso que podemos prescindir de la harina tradicional y la manteca sin ningún problema. Incluso, se puede reemplazar el azúcar por miel o estevia.
Para elaborar esta receta para bajar de peso, te proponemos reemplazar la harina tradicional por premezcla sin gluten o por harina de avena pura, que es apta para celíacos.
El budín de banana sin manteca ni harina es perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda, acompañado de tu infusión favorita o de una rica chocolatada con cacao amargo.
Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.
Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
Si quieres, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate amargo en la preparación.
Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 ºC para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples: