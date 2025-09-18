Aún es baja la afluencia de turistas chilenos que llegaron para celebrar las fiestas patrias

Plaza chile 5 Una pareja de turistas chilenos bailando una cueca en la plaza Chile. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Poca cantidad de turistas chilenos en Mendoza

Entre los motivos por lo que pueden haber menos turistas, se destaca el tema cambiario: cada 1.000 pesos chilenos son 1.600 pesos argentinos, y esto termina no siendo provechoso para los trasandinos.

Para ellos, ya no es conveniente venir a comer -sobre todo carne argentina que es lo que más eligen- y mucho menos hacer compras.

Por último, el clima también influye y el pronóstico meteorológico -que indica nevadas para el sábado 20- podría haber amedrentado a quienes tenían planificado venir este fin de semana a Mendoza.

Si bien la afluencia de turistas es baja, las autoridades del corredor bioceánico explicaron que montaron un operativo especial con Gendarmería y hay 15 cabinas habilitadas en el complejo de Horcones para quienes quieran cruzar desde Chile.

Plaza chile 10 Un brindis por los hermanos chilenos. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Las reservas hoteleras no superan el 50%

En tanto, Marcelo Rosental, de la Cámara de Hotelería, indicó a Diario UNO que las reservas hoteleras no superaban el 50% en el Gran Mendoza a mediados de esta semana.

Rosental se explayó diciendo que podría suceder que los chilenos vengan a último momento y sin reservas previas, pero en general, la baja del turismo es evidente para el sector hotelero.

La plaza Chile a plena Fiesta de la Hermandad

plaza chile 13 Cientos de mendocinos y turistas pasaron este jueves por la plaza Chile para celebrar la Fiesta de la Hermandad. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Como todos los años, la comunidad chilena "Gabriela Mistral" realiza la "Fiesta de la Hermandad" argetino - chilena, que ya va por su edición N° XXIX.

Verónica Tapia, representante de esta entidad, invitó a toda la comunidad a participar de esta fiesta, que se realiza desde este jueves 18 y hasta el sábado 20 (inclusive) desde las 11 de la mañana y hasta la 1 a.m.

En la plaza se pueden encontrar desde platos típicos chilenos -empanadas de camarón queso, completos, anticuchos) hasta espectáculos artísticos, pasando por una feria artesanal donde se pueden conseguir artículos típicos de Chile. En la foto se pueden ver que los precios son muy convenientes para comer las especialidades chilenas.

fiesta chile precios Los precios de la comida en la plaza Chile, más que convenientes. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En cuanto a la cantidad de visitantes, según la representante de la comunidad, podrían venir aproximadamente 15.000 chilenos, número que no se condice demasiado con la escasa cantidad que cruzaron este jueves.