Aún es baja la afluencia de turistas chilenos que llegaron para celebrar las fiestas patrias

Si bien la comunidad chilena espera unos 15.000 turistas, este 17 y 18 de septiembre no pasaron más de 6.000 personas desde Chile a Mendoza

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La cantidad de turistas no ha sido la misma que otros años, pero la plaza Chile está abierta para toda la comunidad, tanto mendocina como chilena para celebrar las fiestas patrias del vecino país. 

Martín Pravata / Diario UNO

Si bien las fiestas patrias que en Chile se celebran el 18 de septiembre siempre son una buena oportunidad para que la industria turística se mueva en Mendoza, este año la afluencia de visitantes no ha sido muy importante. Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor se mostraron sorprendidos por la escasa cantidad de chilenos que cruzaron hasta la noche de este jueves.

La cantidad de turistas chilenos podría repuntar hacia el fin de semana. Este jueves fueron alrededor de 3.500 las personas que cruzaron por el paso internacional hacia Mendoza. En tanto, quienes ingresaron el miércoles 17 fueron 2.500 personas. Hay que tener en cuenta que para el sábado está pronosticada una nevada en la cordillera, por lo que la vuelta a casa de los chilenos podría ser complicada.

En tanto, la "Fiesta de la Hermandad" que todos los años se realiza en la plaza Chile, de Ciudad, comenzó en la mañana de este jueves y estará abierta hasta el sábado a la 1 de la mañana.

Plaza chile 5
Una pareja de turistas chilenos bailando una cueca en la plaza Chile.

Poca cantidad de turistas chilenos en Mendoza

Entre los motivos por lo que pueden haber menos turistas, se destaca el tema cambiario: cada 1.000 pesos chilenos son 1.600 pesos argentinos, y esto termina no siendo provechoso para los trasandinos.

Para ellos, ya no es conveniente venir a comer -sobre todo carne argentina que es lo que más eligen- y mucho menos hacer compras.

Por último, el clima también influye y el pronóstico meteorológico -que indica nevadas para el sábado 20- podría haber amedrentado a quienes tenían planificado venir este fin de semana a Mendoza.

Si bien la afluencia de turistas es baja, las autoridades del corredor bioceánico explicaron que montaron un operativo especial con Gendarmería y hay 15 cabinas habilitadas en el complejo de Horcones para quienes quieran cruzar desde Chile.

Plaza chile 10
Un brindis por los hermanos chilenos.

Las reservas hoteleras no superan el 50%

En tanto, Marcelo Rosental, de la Cámara de Hotelería, indicó a Diario UNO que las reservas hoteleras no superaban el 50% en el Gran Mendoza a mediados de esta semana.

Rosental se explayó diciendo que podría suceder que los chilenos vengan a último momento y sin reservas previas, pero en general, la baja del turismo es evidente para el sector hotelero.

La plaza Chile a plena Fiesta de la Hermandad

plaza chile 13
Cientos de mendocinos y turistas pasaron este jueves por la plaza Chile para celebrar la Fiesta de la Hermandad.

Como todos los años, la comunidad chilena "Gabriela Mistral" realiza la "Fiesta de la Hermandad" argetino - chilena, que ya va por su edición N° XXIX.

Verónica Tapia, representante de esta entidad, invitó a toda la comunidad a participar de esta fiesta, que se realiza desde este jueves 18 y hasta el sábado 20 (inclusive) desde las 11 de la mañana y hasta la 1 a.m.

En la plaza se pueden encontrar desde platos típicos chilenos -empanadas de camarón queso, completos, anticuchos) hasta espectáculos artísticos, pasando por una feria artesanal donde se pueden conseguir artículos típicos de Chile. En la foto se pueden ver que los precios son muy convenientes para comer las especialidades chilenas.

fiesta chile precios
Los precios de la comida en la plaza Chile, más que convenientes.

En cuanto a la cantidad de visitantes, según la representante de la comunidad, podrían venir aproximadamente 15.000 chilenos, número que no se condice demasiado con la escasa cantidad que cruzaron este jueves.

