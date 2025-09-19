La palabra del día es "bibliosmia": ¿qué significa?

En esta ocasión, vas a conocer una palabra del castellano muy curiosa y poco conocida: bibliosmia. Continúa leyendo para descubrir qué significa esta palabra y cómo puede acompañar tu jornada.
El español es un idioma antiguo, complejo y lleno de conceptos hermosos. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo, luego del chino mandarín. Es la lengua oficial de 21 países repartidos por todo el mundo, pero principalmente en el continente americano.
Es un idioma de origen latino, al igual que otras lenguas como el italiano, el portugués o el francés; que se fueron formando y transformando por la mezcla de culturas, idiomas nativos y fusiones geográficas.
Bibliosmia es una palabra poco conocida pero muy bonita. Este concepto del idioma español se utiliza para describir el olor o aroma que desprenden los libros viejos. La bibliosmia se produce por la descomposición de la celulosa y la lignina, dos compuestos presentes en el papel.
El papel está hecho de fibras y materiales vegetales, sobre todo el papel de los libros antiguos. La hidrólisis ácida es el procedimiento químico que se produce cuando la lignina del papel se transforma en ácidos que van degradando la celulosa. Un proceso muy natural que representa el paso del tiempo y da origen a esta palabra.
Cuando pasa el tiempo, almacenamos libros viejos en la biblioteca y un día decidimos abrirlos por curiosidad o nostalgia, es probable que el papel libere un aroma dulce y agradable.
La palabra bibliosmia fue propuesta y acuñada por Oliver Tearle, un profesor de inglés que utilizó el término para describir la sensación que producen los libros viejos, sus hojas y aromas en las personas.
Esta palabra, tan bonita y profunda, invita a recordar y apreciar los buenos momentos del pasado, no necesariamente con tristeza o melancolía.
Bibliosmia es una palabra que relaciona el presente con el pasado, con la historia de cada libro y con los vínculos especiales que formamos con esa historia. La palabra del día nos propone contemplar lo pasado y tomarlo como aprendizaje para el presente y futuro.
Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan interesante y curiosa, solo debes tomarla y aplicarla en tu día a día.