La palabra del día es "bibliosmia": ¿qué significa?

cuaderno escrito El español es un idioma antiguo que nace ligado al latín, el árabe y las lenguas nativas.

Es un idioma de origen latino, al igual que otras lenguas como el italiano, el portugués o el francés; que se fueron formando y transformando por la mezcla de culturas, idiomas nativos y fusiones geográficas.

¿Qué significa la palabra "bibliosmia" y cómo se utiliza?

Bibliosmia es una palabra poco conocida pero muy bonita. Este concepto del idioma español se utiliza para describir el olor o aroma que desprenden los libros viejos. La bibliosmia se produce por la descomposición de la celulosa y la lignina, dos compuestos presentes en el papel.

El papel está hecho de fibras y materiales vegetales, sobre todo el papel de los libros antiguos. La hidrólisis ácida es el procedimiento químico que se produce cuando la lignina del papel se transforma en ácidos que van degradando la celulosa. Un proceso muy natural que representa el paso del tiempo y da origen a esta palabra.

libros viejos El olor a libro viejo, junto con el amarillo de las hojas, evocan momento del pasado y recuerdos antiguos.

Cuando pasa el tiempo, almacenamos libros viejos en la biblioteca y un día decidimos abrirlos por curiosidad o nostalgia, es probable que el papel libere un aroma dulce y agradable.

La palabra bibliosmia fue propuesta y acuñada por Oliver Tearle, un profesor de inglés que utilizó el término para describir la sensación que producen los libros viejos, sus hojas y aromas en las personas.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

Esta palabra, tan bonita y profunda, invita a recordar y apreciar los buenos momentos del pasado, no necesariamente con tristeza o melancolía.

libros Este olor, como otros tantos, genera tranquilidad, nostalgia y paz.

Bibliosmia es una palabra que relaciona el presente con el pasado, con la historia de cada libro y con los vínculos especiales que formamos con esa historia. La palabra del día nos propone contemplar lo pasado y tomarlo como aprendizaje para el presente y futuro.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan interesante y curiosa, solo debes tomarla y aplicarla en tu día a día.