Con el tiempo, empezó a utilizarse la palabra “verdura” para expresar que no habían recibido lo que esperaban. “¡Qué va a mandar fruta! Llegó cualquier verdura…”.

Finalmente, ambas expresiones se mimetizaron y hoy significan lo mismo: hacer o decir cualquier cosa por compromiso, apuro u obligación, sin sustento o seriedad.

Qué son los modismos

Un modismo es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una “expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman”.

Dicho de otra forma, se trata de aquellos términos que en muchos casos han sido originados por la costumbre y la generalización a partir de determinados usos concretos, que tienen un significado que no es evidente para que aquel que no lo conozca, y cuyo origen se encuentra en muchos casos tan lejanos que hay que indagar en las fuentes históricas para averiguarlo.

Suelen representar ideas difíciles de reflejar de otra manera y, por su carácter convencional, son altamente económicos, ya que nos permiten formular ideas complejas con pocas palabras. Muchos de ellos se remontan a tiempos inmemoriales, pero otros han aparecido en las últimas décadas.