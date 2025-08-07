En psicología, la forma en que nos comunicamos en medio de un conflicto puede marcar la diferencia entre escalar el problema o encontrar una solución. Expertos en comunicación asertiva, terapia humanista y resolución de conflictos coinciden en que ciertas frases, utilizadas con sinceridad, pueden abrir caminos hacia el entendimiento mutuo.
La frases de la psicología para gestionar una discusión de la forma más pacífica
La psicología propone ciertas frases para enfrentarnos a los problemas con mayor serenidad, comunicándonos de forma más asertiva