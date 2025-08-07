¿Cómo resolver mejor los problemas de comunicación?

En psicología, la forma en que nos comunicamos en medio de un conflicto puede marcar la diferencia entre escalar el problema o encontrar una solución. Expertos en comunicación asertiva, terapia humanista y resolución de conflictos coinciden en que ciertas frases, utilizadas con sinceridad, pueden abrir caminos hacia el entendimiento mutuo.

Estas frases no son soluciones mágicas, pero bien utilizadas pueden transformar el clima de una discusión, fomentar el diálogo y abrir la puerta al entendimiento. La clave está en usarlas con intención genuina, tono adecuado y disposición emocional. La psicología nos recuerda que, en el conflicto, el lenguaje puede ser una herramienta de paz.

¿Cómo ser más asertivos a la hora de comunicarnos?

La frases de la psicología para gestionar una discusión de la forma más pacífica

  • La primera frase es: “Escucho lo que estás diciendo y quiero entender tu punto de vista.” esta frase invita al otro a expresarse sin miedo a ser juzgado. Escuchar con empatía reduce la tensión y crea un espacio donde ambas partes pueden sentirse valoradas. No se trata de estar de acuerdo, sino de mostrar una disposición auténtica a comprender.
  • La segunda frase es: “Esto es lo que siento… y esto es lo que necesito.” esta expresión permite hablar desde lo personal, sin culpar ni atacar. Nombrar lo que uno siente y necesita ayuda a ser claro, honesto y responsable de la propia experiencia emocional.
  • La tercera frase es: “¿Cómo podemos resolver esto juntos?” esta idea, promovida por la psicología propone cambiar el enfoque del “yo contra vos” al “nosotros frente al problema”. Invita a cooperar en lugar de competir, fortaleciendo el vínculo en lugar de romperlo
  • Por último, otra frase que recomienda Mejor con Salud es “¿Nos tomamos un descanso y seguimos luego?” muchas veces con las emociones intensas en plena discusión lo mejor es tomarse un momento para luego retomar la discusión pero con otra perspectiva.

