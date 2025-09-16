Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 18 de septiembre en el departamento de Ciudad debido a tareas de empalme de redes. Se interrumpirá el abastecimiento de agua potable desde Belgrano hasta San Martín y de Pedro Molina a las Heras de 9:00 a 20:00.
Además, el departamento de San Carlos también se verá afectado por trabajos de cambio de válvula esclusa. Todo Pareditas se verá afectado en el abastecimiento de agua potable.
Estos son los horarios que habrá corte de servicio
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.