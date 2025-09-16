Inicio Sociedad Frase
"Recordar es la mejor manera de olvidar": qué significa la frase que Gabriel Rolón cita de Freud

Gabriel Rolón, conecta con teorías freudianas sobre olvido, represión y el trabajo de la memoria en el psicoanálisis de Freud. ¿Qué significa la frase?

Martina Baiardi
Martina Baiardi
El psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón delibero, en una de sus entrevistas, cuestiones que conectan profundamente con las emociones humanas. Su mirada realista nos hace pensar más allá para conectar con lo esencial de nuestro ser y dándonos como resultado sus maravillosas frases.

Huyendo de fórmulas de prontos frutos y consejos conductistas, Gabriel Rolón pone en entredicho los distintos discursos contemporáneos que abordan la felicidad, entre otros. Así, propone no idealizarla, saber que es siempre incompleta, que puede surgir en mitad del dolor más lacerante y que hay que trabajarla.

La frase del día, atribuida a Sigmund Freud y citada por el psicoanalista argentino Gabriel Rolón en sus charlas, parece una paradoja: ¿cómo puede recordar algo ayudar a olvidarlo? En el marco del psicoanálisis, la idea tiene sentido: traer recuerdos al discurso consciente permite procesarlos y disminuir su poder perturbador, evitando la repetición automática del síntoma.

Qué significa la frase "Recordar es la mejor manera de olvidar"

Gabriel Rolón utiliza la cita en su discurso esta frase para subrayar una práctica central del psicoanálisis: hablar del dolor y poner nombre a lo que duele. En varios videos, el psicoanalista sostiene que recordar y verbalizar aquello que angustia permite “desactivar” la carga afectiva que mantiene al síntoma activo; así, recordar correctamente es la vía para no repetir lo mismo.

Freud distingue entre recordar (traer un contenido al pensamiento consciente y trabajarlo) y repetir (proceder con conductas o emociones sin que el recuerdo sea elaborado). Para él, muchos “errores” de memoria u “olvidos” no son simples fallos, a menudo son el resultado de mecanismos de defensa como la represión, y la cura implica hacer que lo reprimido sea recordado y trabajado.

¿Por qué “recordar” ayuda a “olvidar”?

Esta frase que Gabriel Rolón cita de Sigmund Freud habla que para sanar o transformar hay que olvidar, y así evitamos repetir. Pero, ¿por qué?

Gabriel Rolón citó para su frase del día un análisis de Freud: "Recordar es la mejor manera de olvidar".

Primero porque se desactiva la carga emocional, pues al narrar y reflexionar sobre un recuerdo doloroso se convierte en un contenido menos amenazante y ya no necesita mantenerse “oculto” por mecanismos defensivos.

Freud habla del proceso de “working-through”, que no es solo recordar, sino revisar repetidamente el recuerdo en el contexto terapéutico hasta que deja de causar la misma reacción automática.

Además, nos lleva a evitar la repetición: si no se recuerda/analiza, el inconsciente puede “repetir” la dinámica mediante conductas, síntomas o relaciones conflictivas; el recuerdo trabajado interrumpe ese ciclo.

La frase “Recordar es la mejor forma de olvidar”, citada por Gabriel Rolón, resume una pieza central del pensamiento freudiano: la memoria elaborada reduce la compulsión a repetir y permite transformar el sufrimiento en conocimiento. No es un llamado a revivir el dolor sin ayuda, sino a poner en palabras lo que perturba para que, finalmente, deje de gobernar la vida cotidiana.

