Qué significa y el origen de la frase: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie"

Existe una famosa frase atribuida a Sócrates que resalta la importancia de la reflexión personal: "La vida no examinada no vale la pena ser vivida." Con estas palabras, el filósofo griego nos invita a detenernos, mirar hacia adentro y cuestionar nuestras decisiones, creencias y formas de actuar. Reflexionar sobre nuestra vida no es un lujo, sino una necesidad para vivir con autenticidad y conciencia.