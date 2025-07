tormentas de siglo Estas fueron las distintas tormentas que sucedieron a lo largo de los años

Las tormentas del noreste anteriores han causado miles de millones de dólares en daños, graves perturbaciones económicas, de transporte y humanas, y, en algunos casos, desastrosas inundaciones costeras. Los daños causados por las peores tormentas pueden superar los mil millones de dólares.

Las tormentas del noreste suelen desarrollarse en las latitudes entre Georgia y Nueva Jersey, a menos de 160 kilómetros al este u oeste de la costa este.

Llega una nueva tormenta

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, allí, observan una tendencia al alza significativa en las velocidades máximas del viento de los nordestes más intensos.

También observan una tendencia al alza en las tasas de precipitación horaria asociadas con estas tormentas. Estos cambios tienen profundas implicaciones para las ciudades y las costas, aumentando el riesgo de inundaciones y erosión costera.

tormenta Para generar trayectorias de tormentas, el algoritmo vincula ciclones candidatos identificados en pasos de tiempo consecutivos

En el estudio notifican: "Aunque los cambios proyectados en la intensidad general de la ETC siguen siendo poco claros, varios estudios anteriores sugieren una posible intensificación de las tormentas del noreste debido al cambio climático de origen humano".

Los contrastes más marcados de temperatura entre la superficie terrestre y la del océano y el mayor calentamiento latente debido al aumento de la temperatura de la superficie del océano conducen a una intensificación de las tormentas.

La perspectiva de tormentas del noreste más fuertes puede implicar la posibilidad contraintuitiva de mayores brotes de aire frío invernal en regiones vecinas a la costa este de EE. UU., debido a una mayor advección de frío en el flanco oeste de ciclones costeros intensificados, similar a lo que se observó en la región del Atlántico medio de la costa este de EE. UU. con la ventisca de enero de 2018.