La palabra del día es "blossom": ¿qué significa?

Casi todo lo que leemos, vemos o consumimos suele estar traducido al idioma inglés. Esta lengua o idioma antiguo funciona como nexo entre múltiples culturas y países. El inglés es un idioma antiguo que nace de los dialectos germánicos de los anglosajones en el siglo V.

El idioma inglés se fue enriqueciendo de diferentes lenguas e idiomas vikingos. Con la conquista normanda, el inglés tomó conceptos y formas del latín, dando origen poco a poco a lo que hoy conocemos.

Entre las curiosidades del idioma, destaca la invención de palabras por parte de Shakespeare. El poeta y escritos implementó alrededor de 1700 palabras nuevas. Además, más de la mitad del vocabulario del idioma proviene de francés y del latín. Es un idioma con más de 1500 millones de hablantes en el mundo.

El inglés tiene más de 600 mil palabras y un sistema de escritura y habla muy diferente al resto de las lenguas latinas, como el español, el francés, el italiano y el portugués.

La palabra "blossom": ¿qué significa y cómo se utiliza?

Blossom es una palabra inglesa que significa "florecer". Este concepto del idioma inglés se utiliza literalmente para describir la floración y nacimiento de las plantas. Esta palabra se utiliza como sustantivo o como verbo, según el contexto.

flores Esta palabra sirve para describir acciones y se puede usar como sustantivo que reemplaza a la palabra flor.

Cuando llega la primavera, las primeras flores comienzan a brotar de sus capullos. Blossom describe ese maravilloso momento de vida nueva y florecimiento tras el frío invierno.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra del inglés, puedes implementarla en tu día a día como concepto, guía e inspiración.

¿De qué manera la palabra del día compaña tu jornada?

planta en un libro Anota en una agenda tus metas y objetivos diarios y acompáñalos con una palabra.

Blossom es una oportunidad de arrancar la mañana con otras energías, con nuevas vibras y ganas de florecer. Esta palabra en inglés es perfecta para recibir la primavera. Cuando llega el calor, los brotes florecen y comenzamos a afrontar la jornada con otras energías. Toma nota y comienza a utilizar esta palabra como reflexión, guía y acompañante.