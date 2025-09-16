La palabra del día es "serenidade": ¿qué significa?

El portugués es un idioma que nace del latín vulgar hablado pro los soldados romanos en la Península Ibérica occidental, al igual que otras tantas lenguas provenientes del latín como el español, el italiano o el francés.
Tras la caída del Imperio Romano, el portugués se separó del gallego antiguo y nació el portugués moderno. Este idioma es la lengua oficial de 9 países, entre los cuales destacan Portugal, Brasil, Angla, Cabo Verde y Mozambique. En la actualidad, hay más de 200 millones de hablantes del idioma repartidos en el mundo.
El portugués es un idioma complejo y rico en conceptos, palabras y formaciones. Su pronunciación es particular y difícil para quienes no hablan una lengua latina. Tiene conceptos que no se pueden traducir a otros idiomas, como la palabra saudade, que significa soledad.
La palabra serenidade es un concepto de origen portugués que también se utiliza en el resto de los idiomas y lenguas, pero adaptado al léxico y formación lingüística de cada norma.
Serenidade es una palabra que se emplea para describir un estado de calma profunda y equilibrio interior. Básicamente, es lo mismo que serenidad en español. La palabra serenidade evoca y atrae la paz interior y la tranquilidad frente a las adversidades.
Esta palabra portuguesa forma parte de los términos utilizados en la literatura y la filosofía para describir un ideal de vida. Serenidade invita a confrontar y aceptar los desafíos del día con tranquilidad, quietud y paz. Es una invitación a mantener la paz mental y buscar pequeños momentos diarios de relax.
Serenidade no solo describe estados mentales o físicos. Esta palabra también se utiliza para observar el entorno y las cosas que nos rodean. En la naturaleza hay serenidad, en los animales hay serenidad, en la respiración tranquila y calmada hay serenidad.
La palabra del día invita a buscar la calma en el caos, a respirar frente a los obstáculos diarios y no explotar cuando las cosas salen mal. Puedes realizar un ejercicio y anotar en una agenda aquellas cosas cotidianas que te hacen perder la calma.
Ahora que ya sabes qué significa la palabra del día, puedes aplicarla en tu día a día y observar los problemas, obstáculos, buenos momentos, metas y objetivos con serenidade.