Inicio Policiales Megaoperativo
Allanamientos masivos

Megaoperativo policial en Capital de Mendoza en busca de delincuentes, armas y elementos robados

El megaoperativo fue en el barrio San Martín, de Capital. Capturaron a 7 personas buscadas por diferentes delitos. La ministra Mercedes Rus está en el lugar

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
La Policía organizó un megaoperativo en el barrio San Martín en busca de personas con medidas pendientes

La Policía organizó un megaoperativo en el barrio San Martín en busca de personas con medidas pendientes, armas y elementos robados.

Un megaoperativo sorprendió a los habitantes del barrio San Martín y otros aledaños en la madrugada de este viernes. La Policía hizo 45 allanamientos y capturaron a 7 personas que eran buscadas por diferentes hechos. Además secuestraron armas de fuego, y elementos robados en hechos ocurridos en la Capital de Mendoza.

Los allanamientos comenzaron alrededor de las 2 de este viernes detrás del Hospital Lagomaggiore, en Capital. Los móviles de apoyo se instalaron por calle Gran Capitán Sur, mientras que los efectivos de Investigaciones realizan los procedimientos.

oprativo policía allanamientos barrio san martin
El megaoperativo concluy&oacute; con 7 detenidos, entre ellos autores de asaltos resonantes.

El megaoperativo concluyó con 7 detenidos, entre ellos autores de asaltos resonantes.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo en la Comisaría 6, en el barrio Cano, desde donde siguió de cerca el procedimiento que terminó con 7 detenidos y secuestros de elementos involucrados en diferentes delitos, tras 45 allanamientos.

También estuvieron en el lugar fiscales, ayudantes fiscales y un juez penal para garantizar todo el megaoperativo.

Temas relacionados:

Te puede interesar