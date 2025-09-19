Un megaoperativo sorprendió a los habitantes del barrio San Martín y otros aledaños en la madrugada de este viernes. La Policía hizo 45 allanamientos y capturaron a 7 personas que eran buscadas por diferentes hechos. Además secuestraron armas de fuego, y elementos robados en hechos ocurridos en la Capital de Mendoza.
Megaoperativo policial en Capital de Mendoza en busca de delincuentes, armas y elementos robados
El megaoperativo fue en el barrio San Martín, de Capital. Capturaron a 7 personas buscadas por diferentes delitos. La ministra Mercedes Rus está en el lugar