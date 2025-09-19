Megaoperativo policial en Capital de Mendoza en busca de delincuentes, armas y elementos robados

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo en la Comisaría 6, en el barrio Cano, desde donde siguió de cerca el procedimiento que terminó con 7 detenidos y secuestros de elementos involucrados en diferentes delitos, tras 45 allanamientos.

También estuvieron en el lugar fiscales, ayudantes fiscales y un juez penal para garantizar todo el megaoperativo.