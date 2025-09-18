Fue al cumpleaños de una hija de 7 años y el novio de su ex pareja lo atacó a puñaladas

El medio local Nuevo Diario Web, indicó que el hombre de 47 años, padre de la agasajada, se hizo presente en la casa donde se celebraba el cumpleaños, y el festejo transcurría con total normalidad.

Sin embargo, en un momento determinado, y tal vez por alguna situación de afecto de la niña hacia su padre, el actual novio de su ex pareja comenzó a mostrarse molesto ocasionándose un clima tenso ante sorpresa de los invitados.

De acuerdo al relato de la propia víctima, el atacante “empezó a mostrar signos de celos” hasta que finalmente reaccionó de manera violenta y con un cuchillo tipo “sierrita” lo atacó a puñaladas sin mediar palabra, lo que desató sorpresa e indignación en las otras personas presentes.

El agresor hirió a la víctima con el cuchillo en la pierna derecha, provocándole una profunda herida que sangraba de manera preocupante. Ante esta situación, el hombre fue asistido por personal médico de una ambulancia tras un llamado al teléfono de emergencias y trasladado de urgencia al hospital Regional Doctor Ramón Carrillo, donde continúa internado.

Los médicos que atendieron al agredido, indicaron que la lesión le había afectado una vena comprometiendo las arterias de la zona, obligándolos a actuar de urgencia para frenar la hemorragia y mejorar de estado su salud. A partir de esa rápida intervención, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Fiesta herido hospital El hombre atacado fue internado en un hospital por presentar una grave herida en una pierna complkicando una arteria. Foto gentileza diariopanorama.com

Además, en medio de su recuperación, la víctima presentó una denuncia en la subcomisaría de Costanera Sur y las autoridades policiales analizan junto a la Fiscalía en turno las medidas investigativas para avanzar en la causa.

Por lo pronto no se ha informado si el agresor ha sido detenido o si se ha sustanciado alguna causa penal en su contra.