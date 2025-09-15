Inicio Sociedad Cumpleaños
Reciclaje

Usando revistas y diarios viejos, aprendé a hacer banderines para decorar en los cumpleaños

Gracias a esta idea de reciclaje y DIY, podrás crear un hermoso objeto decorativo y con materiales que tienes en casa

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Usando revistas y diarios viejos podrás crear un hermoso banderín para decorar tu casa

Usando revistas y diarios viejos podrás crear un hermoso banderín para decorar tu casa

Si tienes cajas o sectores de tu casa llenos de viejos diarios y revistas, y no sabes qué hacer con ellos, en la siguiente nota te enseñaremos cómo aprovecharlos para hacer banderines de cumpleaños.

Los banderines no solo sirven para decorar una pared vacía, sino también para crear un hermoso rincón de fotos, donde podrás capturar recuerdos de un día tan especial como lo son los cumpleaños.

¿Cómo crear banderines con revistas y diarios?

Materiales

  • Hilo o cordón
  • Revistas viejas
  • Diarios viejos
  • 3 cartulinas (pueden ser de cualquier color, pero te recomendamos elegir alguno que sea claro)
  • Plasticola
  • Tijeras
  • Cinta adhesiva
  • Abrochadora
  • Opcional: glitter, brillantina, stickers, papel glacé, etc.

El primer paso será comenzar a cortar las revistas y diarios en trozos medianos. La idea es generar un papel picado colorido y con piezas que luego puedan ser manipuladas sin ningún problema.

Banderines
Usando revistas y diarios puedes crear banderines decorativos.&nbsp;

Usando revistas y diarios puedes crear banderines decorativos.

A continuación, y con mucha paciencia, comienza a pegar todos los trozos de papel picado en las cartulinas. Este paso es libre, ya que puedes pegar algunos trozos de papel, o completar toda la cartulina y que no queden espacios libres.

Espera a que todos los papeles de revistas y diarios estén bien secos, y si lo deseas, puedes cubrirlos con una capa muy finita de barniz para papel, el cual no solo evitará que los trozos de papel se despeguen, sino que además le brindará un acabado brillante.

Si quieres, puedes agregar detalles con brillantina, glitter, stickers, o lo que más te guste para que estos banderines queden más llamativos y coloridos.

El siguiente paso, una vez que esté todo seco, será marcar por la parte de atrás de la cartulina los moldes de los banderines. Puedes hacerlos con la forma que más te guste, ya sea que terminen en una sola punta (como si fueran un triángulo), o con dos puntas.

Moldes banderines
Moldes y formas para hacer los banderines.&nbsp;

Moldes y formas para hacer los banderines.

Cuando tengas todos los banderines recortados, podrás pegarlos al hilo o cordón. Puedes hacerlo con cinta adhesiva o con una abrochadora. Y listo, ya podrás colgar estos hermosos banderines para decorar tu fiesta de cumpleaños.

Temas relacionados:

Te puede interesar