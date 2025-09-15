Usando revistas y diarios viejos, aprendé a hacer banderines para decorar en los cumpleaños

Hilo o cordón

Revistas viejas

Diarios viejos

3 cartulinas (pueden ser de cualquier color, pero te recomendamos elegir alguno que sea claro)

Plasticola

Tijeras

Cinta adhesiva

Abrochadora

Opcional: glitter, brillantina, stickers, papel glacé, etc.

El primer paso será comenzar a cortar las revistas y diarios en trozos medianos. La idea es generar un papel picado colorido y con piezas que luego puedan ser manipuladas sin ningún problema.

Banderines Usando revistas y diarios puedes crear banderines decorativos.

A continuación, y con mucha paciencia, comienza a pegar todos los trozos de papel picado en las cartulinas. Este paso es libre, ya que puedes pegar algunos trozos de papel, o completar toda la cartulina y que no queden espacios libres.

Espera a que todos los papeles de revistas y diarios estén bien secos, y si lo deseas, puedes cubrirlos con una capa muy finita de barniz para papel, el cual no solo evitará que los trozos de papel se despeguen, sino que además le brindará un acabado brillante.

Si quieres, puedes agregar detalles con brillantina, glitter, stickers, o lo que más te guste para que estos banderines queden más llamativos y coloridos.

El siguiente paso, una vez que esté todo seco, será marcar por la parte de atrás de la cartulina los moldes de los banderines. Puedes hacerlos con la forma que más te guste, ya sea que terminen en una sola punta (como si fueran un triángulo), o con dos puntas.

Moldes banderines Moldes y formas para hacer los banderines.

Cuando tengas todos los banderines recortados, podrás pegarlos al hilo o cordón. Puedes hacerlo con cinta adhesiva o con una abrochadora. Y listo, ya podrás colgar estos hermosos banderines para decorar tu fiesta de cumpleaños.