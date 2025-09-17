Licuar cáscaras de naranja: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda licuar cáscara de naranja

Se recomienda licuar cáscaras de naranja para aprovecharlas con diferentes funcionalidades. Por ejemplo, esta puede ser utilizada como un limpiador natural, ya que los aceites presentes en las mismas ayudan a limpiar superficies grasientas, desinfectar y dejar un aroma fresco.

Por otro lado, este truco puede servir como un excelente repelente de insectos. El aroma cítrico de la naranja es tóxico para muchas especies, como mosquitos, hormigas y pulgones.

Con las cáscaras de naranja también se puede fabricar un excelente fertilizante para plantas. Este elemento enriquece el suelo con nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Como si fuera poco, su contenido de aceites y flavonoides actúa como repelente de plagas y hongos en las plantas.

beneficios, cascara de naranja.jpg La cáscara de naranja tiene minerales beneficiosos para las plantas.

Las cáscaras de naranja licuadas tienen grandes beneficios para la salud general y hasta dental. En concreto, son ricas en antioxidantes, previenen la salud digestiva y contienen propiedades medicinales que son beneficiosas para la piel.

Ya lo sabes, si quieres obtener múltiples beneficios, será mejor que licues las cáscaras de naranja en lugar de desecharlas. Este es un truco casero altamente efectivo.

Paso a paso: cómo licuar cáscaras de naranja para obtener beneficios