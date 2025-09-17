Inicio Sociedad Cáscara
Licuar cáscaras de naranja: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Licuar las cáscaras de la naranja puede darte una serie de beneficios que van más allá de la salud. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
La cáscara de naranja tiene propiedades que pueden desencadenar múltiples beneficios.

A la hora de comer naranja, muchas personas son las que deciden tirar la cáscara a la basura, sin saber la gran cantidad de beneficios que esta puede tener para diferentes tareas. A continuación, todas y cada una de ellas serán enumeradas.

La cáscara de naranja es beneficiosa porque es rica en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias y antitumorales, que son ventajosas en múltiples sentidos.

Las c&aacute;scaras de naranja deben ser licuadas para obtener grandes beneficios.

Por qué se recomienda licuar cáscara de naranja

Se recomienda licuar cáscaras de naranja para aprovecharlas con diferentes funcionalidades. Por ejemplo, esta puede ser utilizada como un limpiador natural, ya que los aceites presentes en las mismas ayudan a limpiar superficies grasientas, desinfectar y dejar un aroma fresco.

Por otro lado, este truco puede servir como un excelente repelente de insectos. El aroma cítrico de la naranja es tóxico para muchas especies, como mosquitos, hormigas y pulgones.

Con las cáscaras de naranja también se puede fabricar un excelente fertilizante para plantas. Este elemento enriquece el suelo con nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Como si fuera poco, su contenido de aceites y flavonoides actúa como repelente de plagas y hongos en las plantas.

La c&aacute;scara de naranja tiene minerales beneficiosos para las plantas.

Las cáscaras de naranja licuadas tienen grandes beneficios para la salud general y hasta dental. En concreto, son ricas en antioxidantes, previenen la salud digestiva y contienen propiedades medicinales que son beneficiosas para la piel.

Ya lo sabes, si quieres obtener múltiples beneficios, será mejor que licues las cáscaras de naranja en lugar de desecharlas. Este es un truco casero altamente efectivo.

Paso a paso: cómo licuar cáscaras de naranja para obtener beneficios

  • Lava y prepara la naranja: lava bien la naranja y pélala, tratando de no sacar la parte blanca (albedo), que puede ser amarga.
  • Licúa: coloca las cáscaras en la licuadora con una taza de agua fría y licúa por un par de minutos hasta que quede bien triturado.
  • Cuela y endulza: pasa la mezcla por un colador para retirar los trozos sólidos. Si lo deseas, puedes agregar azúcar o edulcorante al gusto.
  • Agrega más agua: añade un litro de agua y mezcla bien.
  • Consumo: sirve la bebida fría o caliente y disfruta.

