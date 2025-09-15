Colocar cáscaras de cebolla en agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda colocar cáscaras de cebolla en agua

Se recomienda colocar las cáscaras de cebolla en agua para obtener un fertilizante natural y un plaguicida para plantas, aprovechando los minerales y las propiedades antifúngicas que este elemento tiene.

Este líquido, al aplicarse como riego o pulverización, fortalece las plantas, mejora su resistencia a plagas y favorece su crecimiento, entre otros grandes beneficios.

Cuando son reposadas en agua por cierta cantidad de tiempo, las cáscaras de cebolla liberan compuestos ricos en minerales esenciales como potasio, calcio, hierro y magnesio, que nutren el suelo y benefician a las plantas.

Además de los beneficios para la estructura y crecimiento del ejemplar, este truco casero también sirve contra las plagas, ya que las propiedades de la cáscara ayudan a mantener a raya a plagas como áfidos, ácaros y otros insectos.

plagas plantas.jpg La cáscara de cebolla puede ser efectiva contra las plagas del jardín.

El agua de cáscaras de cebolla impulsa el crecimiento de las plantas, mejora su vigor y aumenta la resistencia frente a enfermedades, siendo una forma sencilla y sobre todo económica de reutilizar residuos, como también de no malgastar dinero en los costosos productos tradicionales.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Reunir las cáscaras: se utilizan las pieles externas, tanto secas como frescas, de cualquier variedad de cebolla. Macerar en agua: colocar un puñado de cáscaras en un litro de agua. Dejar reposar entre 24 y 48 horas en un lugar fresco y oscuro. Colar la mezcla: una vez pasado ese tiempo, se retiran las cáscaras y se conserva el líquido resultante. Aplicar directamente: se puede usar para regar la base de las plantas o cargar en un pulverizador y rociar las hojas.

Pese a los beneficios de este preparado, es cierto que hay que usarlo de forma correcta para evitar el daño en las plantas. Lo ideal es aplicar este líquido de cáscara de cebolla al menos una vez por semana.

Además, es necesario aclarar que este líquido debe usarse al menos en los tres días posteriores a su preparación, de lo contrario, no servirá y puede generar un aroma fuerte. ¿Estás listo para utilizar las cáscaras de cebolla?