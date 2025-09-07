Estos nutrientes son vitales para el desarrollo de las plantas y la producción de flores. Al descomponerse, las cáscaras aumentan el contenido de humus en el suelo y mejoran su aireación, aumentando la absorción de los mismos.

casacaras de papa.webp La cáscara de papa puede ser usada para crear un excelente abono para las plantas

La cáscara de papa acelera el crecimiento de las plantas, entre otros grandes beneficios. Utilizar las cáscaras de papa es una forma de aprovechar los residuos orgánicos y convertirlos en un fertilizante natural y respetuoso con el medio ambiente.

Ya lo sabes, si quieres utilizar un elemento casero que pueda favorecer el crecimiento y desarrollo de tus plantas, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la cáscara de papa y ponerlas a secar al sol.

Cómo usar las cáscaras de papa secas en las plantas

Puedes usar las cáscaras de papa secas de varias maneras: machacarlas para hacer un polvo y esparcirlo sobre el sustrato, o hervirlas para crear un líquido nutritivo para regar las plantas. El paso a paso para realizar el líquido nutritivo es el siguiente: