Sin embargo, su funcionalidad más conocida se da en el mundo de las plantas, donde esta es una mezcla que se usa para el control de plagas, y enfermedades.
cochinilla algodonosa.jpg
La mezcla explicada sirve para eliminar las plagas en plantas
El jabón blanco, combinado con alcohol, actúa como insecticida para eliminar plagas como cochinillas, pulgones y trips en las plantas. Todo lo que tienes que hacer es preparar la mezcla para utilizarla:
- Ralla medio pan de jabón blanco en agua caliente hasta que se forme un líquido jabonoso.
- Agrega media taza de alcohol etílico (al 70%) por cada litro de mezcla.
- Deja enfriar y guarda en una botella o pulverizador.
Cuáles son las plagas más comunes en plantas
Estos insectos y ácaros se alimentan de la savia y los tejidos de las plantas, lo que provoca síntomas como deformaciones, amarilleamiento, marchitamiento o la aparición de manchas:
- Pulgones: pequeños insectos con forma de pera que se agrupan en las hojas y brotes, dejando una melaza pegajosa que atrae hongos y debilita la planta.
- Araña Roja: no son insectos, sino arácnidos. Chupan los jugos de las plantas, causando daños notables.
- Mosca Blanca: un pequeño insecto volador que se concentra en el envés de las hojas y succiona la savia, provocando marchitamiento y decoloración.
- Orugas: se alimentan de las hojas y otras partes de las plantas, pudiendo causar graves daños.
- Trips: insectos delgados con alas con flecos que raspan y succionan los tejidos de las plantas, dejando manchas plateadas o cicatrices.
- Cochinillas: incluyen cochinillas harinosas y escamas. Son insectos que se alimentan de la savia y dejan en su rastro una melaza.