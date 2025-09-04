Sin embargo, su funcionalidad más conocida se da en el mundo de las plantas, donde esta es una mezcla que se usa para el control de plagas, y enfermedades.

cochinilla algodonosa.jpg La mezcla explicada sirve para eliminar las plagas en plantas

El jabón blanco, combinado con alcohol, actúa como insecticida para eliminar plagas como cochinillas, pulgones y trips en las plantas. Todo lo que tienes que hacer es preparar la mezcla para utilizarla:

Ralla medio pan de jabón blanco en agua caliente hasta que se forme un líquido jabonoso. Agrega media taza de alcohol etílico (al 70%) por cada litro de mezcla. Deja enfriar y guarda en una botella o pulverizador.

Cuáles son las plagas más comunes en plantas

Estos insectos y ácaros se alimentan de la savia y los tejidos de las plantas, lo que provoca síntomas como deformaciones, amarilleamiento, marchitamiento o la aparición de manchas: