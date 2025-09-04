Esta mezcla de dos ingredientes puede ser altamente beneficiosa.

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el jabón blanco y el alcohol, ya que, si bien es una combinación peligrosa, puede darte una ventaja en un ambiente en particular.

En concreto, el beneficio de usar la mezcla entre el alcohol y el jabón blanco se dan en el ámbito del jardín, ya que es ideal para ahuyentar las plagas de las plantas.

Esta mezcla puede darte un beneficio en particular.

Por qué se recomienda mezclar alcohol con jabón blanco

La mezcla de alcohol, agua y jabón líquido es eficaz para limpiar y desinfectar superficies delicadas como mesones de cocina (granito, mármol), puertas de ducha y pantallas de TV o celulares. Además, puede ayudar a quitar rayones de esferas o plumones de algunas superficies.

Sin embargo, su funcionalidad más conocida se da en el mundo de las plantas, donde esta es una mezcla que se usa para el control de plagas, y enfermedades.

La mezcla explicada sirve para eliminar las plagas en plantas

El jabón blanco, combinado con alcohol, actúa como insecticida para eliminar plagas como cochinillas, pulgones y trips en las plantas. Todo lo que tienes que hacer es preparar la mezcla para utilizarla:

  1. Ralla medio pan de jabón blanco en agua caliente hasta que se forme un líquido jabonoso.
  2. Agrega media taza de alcohol etílico (al 70%) por cada litro de mezcla.
  3. Deja enfriar y guarda en una botella o pulverizador.

Cuáles son las plagas más comunes en plantas

Estos insectos y ácaros se alimentan de la savia y los tejidos de las plantas, lo que provoca síntomas como deformaciones, amarilleamiento, marchitamiento o la aparición de manchas:

  • Pulgones: pequeños insectos con forma de pera que se agrupan en las hojas y brotes, dejando una melaza pegajosa que atrae hongos y debilita la planta.
  • Araña Roja: no son insectos, sino arácnidos. Chupan los jugos de las plantas, causando daños notables.
  • Mosca Blanca: un pequeño insecto volador que se concentra en el envés de las hojas y succiona la savia, provocando marchitamiento y decoloración.
  • Orugas: se alimentan de las hojas y otras partes de las plantas, pudiendo causar graves daños.
  • Trips: insectos delgados con alas con flecos que raspan y succionan los tejidos de las plantas, dejando manchas plateadas o cicatrices.
  • Cochinillas: incluyen cochinillas harinosas y escamas. Son insectos que se alimentan de la savia y dejan en su rastro una melaza.

