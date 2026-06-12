Ni cuento ni película: el pueblo embrujado con toques fantásticos que atrae a miles de turistas

Un pueblo donde las leyendas se transformaron en identidad

La historia de Soportújar se remonta al siglo XVI. Tras la expulsión de los moriscos, la localidad fue repoblada por familias procedentes de Galicia, que llevaron consigo tradiciones, costumbres y antiguas leyendas paganas.

pueblo brujas Arañas gigantes en el pueblo español, una imagen fuerte que no es para todos. Foto: Soportújar

Con el paso del tiempo, esos relatos se integraron a la cultura local y dieron origen a la fama de un pueblo asociado a la brujería. Lejos de intentar borrar esa imagen, los vecinos la adoptaron como parte de su identidad y la convirtieron en un sello distintivo.

pueblo brujas 2 El pueblo de Soportújar tiene figuras gigantes e impactantes que atraen a miles de turistas. Foto: Soportújar

Hoy, recorrer sus calles implica encontrarse con figuras fantásticas en distintos rincones, además de espacios especialmente diseñados para recrear el universo de las leyendas. Incluso en el acceso al pueblo se puede visitar una especie de cueva ubicada en un barranco que funciona como puerta de entrada a esta experiencia temática.

Entre montañas, paisajes de gran belleza y una propuesta diferente, Soportújar logró posicionarse como uno de los destinos más originales de España para los amantes de los cuentos, el terror y la fantasía. Buenísimo.