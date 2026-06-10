El pueblo de 40 personas que ofrece casa gratis y trabajo bien pago ya recibió 8.000 pedidos: cómo anotarse

bar arenillas 2 El ingreso a Arenillas, sitio por el que desean pasar miles de personas. Foto: gentileza

Las consultas llegaron desde distintos puntos de España, Alemania y varios países de Sudamérica, entre ellos Argentina. También sorprendieron las solicitudes provenientes de Marruecos, Mauritania e incluso Emiratos Árabes Unidos.

La clave: casa, empleo y un bar para mantener viva la comunidad de pueblo

La oferta incluía una de las siete casas rehabilitadas por el municipio durante los últimos años. La casa quedó disponible hace algunos meses y se ofreció sin costo a la familia que decidiera instalarse de manera permanente en la localidad.

Además, es interesante saber que la propuesta contempla puesto de albañil. Según explicó Tobaruela, un constructor residente en el pueblo necesita incorporar mano de obra para tareas vinculadas al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles.

bar arenillas El bar del pueblo, epicentro de las juntadas. También se puede trabajar allí. Foto: gentileza

A eso se sumó la posibilidad de gestionar el bar del pueblo, considerado un punto central para la vida comunitaria. “El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”, destacó Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural de Arenillas.

La alcaldesa confirmó que ya existe un candidato seleccionado y que probablemente se mudará al pueblo, aunque el proceso todavía no está cerrado.

De todos modos, Tobaruela advirtió que la vida en el pueblo presenta desafíos, especialmente durante el invierno. Aun así, destacó que servicios esenciales como el panadero, el frutero y el médico continúan llegando regularmente al pueblo, manteniendo activa una comunidad que ahora busca escribir una nueva etapa de su historia.