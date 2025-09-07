Árbol limonero: por qué recomiendan agregarle cáscaras de banana y para qué sirve

El potasio fortalece las raíces, mejora la floración y la producción de frutos, mientras que el calcio y el fósforo contribuyen al desarrollo general y a la integridad del limonero.

Cuando la cáscara de banana se descompone, estos nutrientes son los que mejoran la estructura del suelo del árbol, así como su capacidad de retención de agua, entre otros beneficios.

cascara de banana, beneficios La cáscara de banana aporta nutrientes esenciales para el crecimiento del árbol limonero

Ya lo sabes, si tienes un árbol limonero en casa y buscas un elemento casero que pueda potenciar su crecimiento, será mejor que recurras al uso de la cáscara de banana.

Cómo usar la cáscara de banana en el árbol limonero

Cómo se dijo antes, la cáscara de banana puede ser utilizada de múltiples formas dentro de tu árbol limonero. Las más comunes son las que se muestran a continuación: