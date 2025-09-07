Árbol limonero: por qué recomiendan agregarle cáscaras de banana y para qué sirve

El potasio fortalece las raíces, mejora la floración y la producción de frutos, mientras que el calcio y el fósforo contribuyen al desarrollo general y a la integridad del limonero.
Cuando la cáscara de banana se descompone, estos nutrientes son los que mejoran la estructura del suelo del árbol, así como su capacidad de retención de agua, entre otros beneficios.
cascara de banana, beneficios
La cáscara de banana aporta nutrientes esenciales para el crecimiento del árbol limonero
Ya lo sabes, si tienes un árbol limonero en casa y buscas un elemento casero que pueda potenciar su crecimiento, será mejor que recurras al uso de la cáscara de banana.
Cómo usar la cáscara de banana en el árbol limonero
Cómo se dijo antes, la cáscara de banana puede ser utilizada de múltiples formas dentro de tu árbol limonero. Las más comunes son las que se muestran a continuación:
- 1. Como mantillo: corta las cáscaras en trozos pequeños y entiérralas alrededor de la base del limonero. Cuanto más pequeñas sean, más rápido se degradarán y liberarán sus nutrientes.
- 2. En la composta: puedes agregar las cáscaras de banana a la pila de compost para enriquecer el abono orgánico que luego usarás en tus plantas.
- 3. Como fertilizante líquido: hierve las cáscaras en agua, deja enfriar y usa el líquido resultante para regar el limonero.
- 4. En la tierra directamente: puedes enterrar las cáscaras enteras en el suelo, ya que la degradación las convertirá en un abono.