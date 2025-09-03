Al cubrir la tierra, las piedras crean una barrera que reduce la evaporación del agua por el sol y el viento, permitiendo también que el árbol limonero retenga la humedad.

Otros de los beneficios de las piedras en el limonero es el control de la temperatura. Gracias a las piedras negras se absorbe el calor del sol, manteniendo un suelo fresco en verano y cálido en invierno.

El peso de las piedras puede ayudar a estabilizar plantas altas o aquellas con raíces más débiles, proporcionando mayor firmeza a la base. Como si todo esto fuera poco, también es efectivo contra distintos tipos de plagas.

piedras, jardin Las piedras negras aportan grandes beneficios para el árbol limonero

Ya lo sabes, si quieres mantener tu limonero en buen estado para aprovechar sus beneficios, será mejor que coloques piedras negras en su tierra.

La zona en la que debes llenar de piedras a tu árbol limonero

Para que tu árbol limonero goce de todos estos beneficios, lo cierto es que no debes colocar las piedras negras en cualquier lugar, sino que debes hacerlo siempre en la parte posterior del tronco.

Las piedras pintadas pueden decolorarse con el tiempo y liberar químicos que podrían no ser beneficiosos para la planta. Por eso debes comprar los elementos adecuados para realizar esta tarea, llamados guijarros negros.