Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

"El día en minutos": 8 femicidios en el año y fuerte repudio, tragedia en Lavalle y más accidentes

Informate en instantes con "El día en minutos" de Diario UNO. De lunes a viernes, las noticias más importantes de Mendoza y el mundo en un formato dinámico

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El día en minutos de Diario UNO: de lunes a viernes

"El día en minutos" de Diario UNO: de lunes a viernes, un repaso breve y dinámico con lo más destacado de Mendoza y el mundo. Noticias claras en poco tiempo.

Embed

Con "El día en minutos" de Diario UNO tenés toda la información que necesitás para empezar el día: las noticias más importantes de Mendoza y lo que pasa en el mundo. De lunes a viernes, un resumen breve, claro y hecho a tu medida.

Un accidente en cadena entre 3 colectivos dejó 13 personas heridas

Este contenido fue elaborado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias trabajadas por periodistas profesionales y posteriormente revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue generado con la herramienta Notebook LM, que utiliza inteligencia artificial para crear los diálogos y voces de los locutores. Todos los contenidos han sido revisados y validados por nuestro equipo de redacción.

Temas relacionados:

Te puede interesar