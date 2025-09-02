Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": guerra entre bandas, incendio en Guaymallén y juicio a directivos de Fecovita

Informate en instantes con "El día en minutos" de Diario UNO. De lunes a viernes, las noticias más importantes de Mendoza y el mundo en un formato dinámico

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Con "El día en minutos" de Diario UNO tenés toda la información que necesitás para empezar el día: las noticias más importantes de Mendoza y lo que pasa en el mundo. De lunes a viernes, un resumen breve, claro y hecho a tu medida.

Rescataron a dos personas de un incendio en su casa pero debieron ser internadas por quemaduras e intoxicación

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

