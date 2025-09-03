El Tren del Ministerio de Capital Humano brindará atención oftalmológica y odontológica en Mendoza. (Prensa Gobierno).

El Tren del Ministerio de Capital Humano arribó a Mendoza el lunes 1 de septiembre y permanecerá en distintos puntos de la provincia hasta el viernes 26. Esta iniciativa del Estado nacional busca recorrer el país, facilitando el acceso de la población a prestaciones sanitarias, sociales, educativas y de recreación.

El dispositivo móvil, una propuesta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, acerca prestaciones médicas y sociales a poblaciones vulnerables. Teniendo en cuenta que la salud es una responsabilidad de las provincias, la función del Tren del Ministerio de Capital Humano es brindar diagnósticos preventivos, realizando estudios que sirvan para detectar posibles situaciones de riesgo.

El Tren de Capital Humano tiene como objetivo extender y mejorar el estado sanitario de la poblaci&oacute;n, mediante actividades de promoci&oacute;n y prevenci&oacute;n de la salud. (Prensa Gobierno de Mendoza).

Llegó a Mendoza el Tren de Capital Humano

Tras el fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y el Estado nacional, el Tren del Ministerio de Capital Humano permanecerá en la provincia hasta el viernes 26 de septiembre.

Especialistas de salud del sistema provincial y de la Nación ofrecen en cada una de las paradas atención en las siguientes áreas:

  • Odontológica
  • Clínica general
  • Fonoaudiológica
  • Pediátrica y nutricional
  • Inmunizaciones con vacunas del calendario nacional
  • Diagnósticos por imágenes (mamografías y radiografías)
El Tren de Capital Humano ya recorrió Santa Fe, San Juan y San Luis, con más de 30.000 personas atendidas y múltiples prestaciones realizadas. (Prensa Mendoza).

El Tren del Ministerio de Capital Humano realizó su primera parada en la estación de Palmira, departamento de San Martín, donde brinda atención a la comunidad entre el lunes y el viernes 5 de septiembre. Luego, del 8 al 12 se trasladará a Lagunita, en Las Heras; para finalizar a mediados de mes en Beltrán, Maipú.

Tren de Capital Humano: prestaciones sociales, educativas y de recreación

El Tren del Ministerio de Capital Humano llega a distintos puntos del país con el programa "Ver para ser libres", donde se llevan a cabo controles de agudeza visual y en el acto se les entrega anteojos a niños de entre 6 y 12 años, sin costo para los beneficiarios.

Por otro lado, también se realizan trámites y consultas de la ANSES y el Renaper. Mientras que en el sector cultural, por su parte, suma actividades con material de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Biblioteca del Congreso de la Nación.

