Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: cuándo se cobra y de cuánto es el monto en septiembre

Potenciar-Trabajo-Volver-al-Trabajo.jpg El Programa Volver al Trabajo es una asistencia estatal argentina dirigida a trabajadores informales de entre 18 y 49 años, con el fin de mejorar su empleabilidad a través de capacitaciones y oportunidades laborales, reemplazando al anterior programa Potenciar Trabajo.

El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo.

Si eras beneficiario del Potenciar Trabajo y no estás incluido en Volver al Trabajo, te corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

Cuándo se cobra y de cuánto es el monto en septiembre de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social verán reflejados su respectivo cobro el próximo viernes 5 de septiembre. Puede que algunos vean reflejado el monto uno o dos días después por temas administrativos.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social van a cobrar $78.000 en el noveno mes del año ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace mucho tiempo.

Acompañamiento Social Ex Potenciar Trabajo El acompañamiento social es una relación de ayuda profesional en la que un referente acompaña a una persona o familia en un proceso de cambio y mejora de sus condiciones de vida, con el fin de promover su autonomía, inclusión social y acceso a recursos.

El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras:

El programa Acompañamiento Social depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y está destinado a aquellas personas que tienen 50 o más años y a las mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES

Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

Dónde se reclama la falta de pago

El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los diferentes beneficiarios, ya sean del Volver al Trabajo o del Acompañamiento Social.

Volver al Trabajo:

Llamar al 0800-666-4100 o al 0800-222-2220

O, por correo electrónico [email protected]

Acompañamiento Social: