El programa "Ver para ser libres" llegó a Mendoza: cómo conseguir los lentes gratis

Cómo conseguir los lentes gratis en Mendoza

El programa "Ver para ser libres", que llegó a Mendoza con el arribo del Tren del Ministerio de Capital Humano, entrega anteojos a niños de entre 6 y 12 años, sin costo para los beneficiarios, luego de realizar los controles de agudeza visual.

El Tren del Ministerio de Capital Humano se encuentra completamente equipado para realizar el control oftalmológico de agudeza visual y la confección de los anteojos en los casos necesarios.

Programa-Ver-para-ser-libres-en-Mendoza-1 El programa está dirigido a niños de escuelas primarias rurales de todo el país. (Prensa Gobierno de Mendoza).

El dispositivo móvil llegó a Mendoza el lunes 1° de septiembre y su primera parada fue en la estación de Palmira (San Martín), donde brindará atención a la comunidad hasta el viernes 5. Después se trasladará a Lagunita (Las Heras), donde permanecerá del 8 al 12 y, cerrará su estadía en la provincia a mediados de mes en Beltrán, Maipú.

El programa "Ver para ser libres" se lleva adelante mediante la articulación en conjunto con los gobiernos provinciales.