photoLos jugadores están acusados de utilizar la Inteligencia Artificial.

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y hoy nos asiste de innumerables maneras: desde corregir un texto a transcribir audios de manera escrita. Pero el objetivo no es narrar los puntos positivos y negativos de las nuevas herramientas tecnológicas ya que, en esta oportunidad, conocerás el curioso caso de dos deportistas que la usaron y abusaron de ella, quedando expuestos.

Y aunque dicen que las despedidas son difíciles, nada justifica lo que hicieron dos jugadores de fútbol al publicar en sus redes sociales la misma carta de agradecimiento para saludar a sus hinchas e informar el traspaso a otro club.

Ponele voluntad: dos futbolistas utilizaron la Inteligencia Artificial para decir adiós a sus clubes

En tiempos donde la Inteligencia Artificial está dominando los diferentes aspectos de la vida, no es sorprendente descubrir cuando las personas la utilizan en su día a día. Lo insólito tiene puntos culmines cuando, por ejemplo, los medios masivos de comunicación olvidan borrar el último párrafo de artículos periodísticos realizados con IA donde expresan: "En resumen..." poniendo en evidencia la falta de profesionalismo de algunos colegas.

Y en las últimas horas se hizo viral un hecho insólito: dos jugadores de fútbol profesional decidieron publicar un mensaje emotivo y de agradecimiento para los hinchas y dirigentes de los clubes que los cobijaron en sus planteles, pero con una particularidad: utilizaron Inteligencia Artificial.

Para colmo, la herramienta tecnológica escribió exactamente el mismo mensaje para ambos casos, quitándole todo el sentimiento melancólico y el respeto que los clubes e hinchas merecen.

Así le sucedió a Fábio Silva y a Christantus Uche, ex jugadores de Wolverhampton y Getafe que fueron transferidos a Borussia Dortmund y a Crystal Palace, respectivamente. Los jugadores profesionales utilizaron la misma Inteligencia Artificial, no trascendió de cuál se trató, para despedirse arrojando el mismo resultado. Al menos, los deportistas cambiaron el nombre del club al cual pertenecían.

Posteo jugadores
Los jugadores utilizaron Inteligencia Artificial para escribir su mensaje de despedida.

Luego que se revelara que ambos jugadores utilizaron IA, los deportistas decidieron borrar la publicación. Aunque Christantus Uche no se manifestó al respecto, Fábio Silva decidió publicar una historia en Instagram donde expresó: "¡Escribí la carta de despedida a los Wolves el 22 de agosto! No necesito más explicaciones. Hago esto solo y muestro gratitud a los Wolves".

Los traspasos de los jugadores

Fábio Silva, jugador portugués de 23 años, fue traspasado de Wolverhampton a Borussia Dortmund por 22,5 millones de euros; antes jugó en Anderlecht, PSV, Ranger, Las Palmas y Porto.

Fábio Silva
Fábio Silva salió a defenderse.

Por su lado, Christantus Uche, jugador nigeriano de 22 años, pasó de Getafe al Crystal Palace a cambio de 17,5 millones de euros; tiene pasado en Moralo Club Polideportivo (de la Tercera Federación de España) y en Ceuta (de la Primera Federación).

Christantus Uche
Christantus Uche guardó silencio.

