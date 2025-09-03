Ponele voluntad: dos futbolistas utilizaron la Inteligencia Artificial para decir adiós a sus clubes

Y en las últimas horas se hizo viral un hecho insólito: dos jugadores de fútbol profesional decidieron publicar un mensaje emotivo y de agradecimiento para los hinchas y dirigentes de los clubes que los cobijaron en sus planteles, pero con una particularidad: utilizaron Inteligencia Artificial.

Para colmo, la herramienta tecnológica escribió exactamente el mismo mensaje para ambos casos, quitándole todo el sentimiento melancólico y el respeto que los clubes e hinchas merecen.

Así le sucedió a Fábio Silva y a Christantus Uche, ex jugadores de Wolverhampton y Getafe que fueron transferidos a Borussia Dortmund y a Crystal Palace, respectivamente. Los jugadores profesionales utilizaron la misma Inteligencia Artificial, no trascendió de cuál se trató, para despedirse arrojando el mismo resultado. Al menos, los deportistas cambiaron el nombre del club al cual pertenecían.

Posteo jugadores Los jugadores utilizaron Inteligencia Artificial para escribir su mensaje de despedida.

Luego que se revelara que ambos jugadores utilizaron IA, los deportistas decidieron borrar la publicación. Aunque Christantus Uche no se manifestó al respecto, Fábio Silva decidió publicar una historia en Instagram donde expresó: "¡Escribí la carta de despedida a los Wolves el 22 de agosto! No necesito más explicaciones. Hago esto solo y muestro gratitud a los Wolves".

Los traspasos de los jugadores

Fábio Silva, jugador portugués de 23 años, fue traspasado de Wolverhampton a Borussia Dortmund por 22,5 millones de euros; antes jugó en Anderlecht, PSV, Ranger, Las Palmas y Porto.

Fábio Silva Fábio Silva salió a defenderse.

Por su lado, Christantus Uche, jugador nigeriano de 22 años, pasó de Getafe al Crystal Palace a cambio de 17,5 millones de euros; tiene pasado en Moralo Club Polideportivo (de la Tercera Federación de España) y en Ceuta (de la Primera Federación).