No es la cáscara: la parte de la banana que todos tiran y recomiendan consumir

Estos hilitos se denominan como floemas y forman parte del sistema vascular de la banana, y son los encargados de transportar los nutrientes desde la planta hacia el fruto mientras crece.

Al igual que el resto de la banana, contienen fibra, vitaminas y minerales que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo. Entre otros grandes beneficios, esta parte de la fruta ayudará a mejorar la digestión, manteniendo la sensación de saciedad.

Ya lo sabes, si estás comiendo una banana e identificas unos hilitos que prenden de ella, será mejor que los consumas, ya que son una parte valiosa de la fruta.

Reposar las cáscaras de banana en agua, una práctica con beneficios para tus plantas

Gracias a la cáscara de banana, puedes realizar un fertilizante casero que será ideal para proteger la salud de tus plantas. Entre sus beneficios, se encuentran los siguientes puntos a enumerar:

Mejora el crecimiento y la floración de las plantas.

Es una opción económica y ecológica, además de evitar el desperdicio de residuos orgánicos.

Reduce la necesidad de fertilizantes químicos.

Los especialistas recomiendan que el tiempo de espera necesario para la absorción de los nutrientes en la cáscara de banana debe de ser de al menos 48 horas.