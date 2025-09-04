No es la cáscara: la parte de la banana que todos tiran y recomiendan consumir

La banana es una de las frutas más consumidas del mundo, y esto es por una variedad de factores que van más allá de su sabor. Por ejemplo, hay que decir que se posiciona como un alimento muy nutritivo, en una fuente de energía que tiene grandes beneficios para la salud.

En este sentido, los especialistas recomiendan siempre consumir una parte de esta fruta que, por impresión u otras cuestiones, es generalmente descartada por los consumidores. Y no, no es la cáscara.

La parte de la banana que todos tiran y recomiendan consumir

Cuando estés comiendo una banana y veas unos hilitos que prenden de la fruta, tienes que saber que estos son un tesoro de nutrientes y, en vez de tirarlos, debes consumirlos.

Estos hilitos se denominan como floemas y forman parte del sistema vascular de la banana, y son los encargados de transportar los nutrientes desde la planta hacia el fruto mientras crece.

Al igual que el resto de la banana, contienen fibra, vitaminas y minerales que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo. Entre otros grandes beneficios, esta parte de la fruta ayudará a mejorar la digestión, manteniendo la sensación de saciedad.

Ya lo sabes, si estás comiendo una banana e identificas unos hilitos que prenden de ella, será mejor que los consumas, ya que son una parte valiosa de la fruta.

Reposar las cáscaras de banana en agua, una práctica con beneficios para tus plantas

Gracias a la cáscara de banana, puedes realizar un fertilizante casero que será ideal para proteger la salud de tus plantas. Entre sus beneficios, se encuentran los siguientes puntos a enumerar:

  • Mejora el crecimiento y la floración de las plantas.
  • Es una opción económica y ecológica, además de evitar el desperdicio de residuos orgánicos.
  • Reduce la necesidad de fertilizantes químicos.

Los especialistas recomiendan que el tiempo de espera necesario para la absorción de los nutrientes en la cáscara de banana debe de ser de al menos 48 horas.

