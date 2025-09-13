¿Cómo se llama el árbol de ciruela? Pocas personas saben su nombre

La ciruela, cuyo árbol es el Prunus domestica, pertenece a la familia de las Rosáceas y se lo conoce como ciruelo. No es cualquier árbol: su capacidad para producir frutas de excelente calidad lo convierte en uno de los más valorados por agricultores y amantes de la ciruela. Algunas variedades requieren polinización cruzada, lo que significa que la presencia de otros árboles de ciruela cercanos es esencial para que la fruta de ciruela crezca y madure correctamente.

La cosecha de la ciruela no tiene una única fecha; depende de la variedad y de la región, aunque suele realizarse entre finales de primavera y verano. Los agricultores recolectan las frutas directamente del árbol de ciruela, cuidando cada paso del proceso, porque aunque la ciruela ya se vea madura, su dulzura perfecta se desarrolla dejando que repose unos días fuera del árbol. Este ciclo asegura que cada temporada podamos disfrutar de ciruelas frescas, jugosas y llenas de sabor.

ciruela, arbol El ciruelo, un árbol que guarda siglos de tradición en cada cosecha.

Cómo es el árbol de ciruela

El árbol de ciruela es de tamaño mediano, normalmente alcanza entre 5 y 12 metros de altura, y destaca por su tronco robusto y sus ramas extendidas, adornadas en primavera con flores blancas o rosadas. Este árbol, además de su belleza, tiene la particularidad de producir una de las frutas más versátiles y apreciadas del mundo: la ciruela.

Algunas características destacadas del árbol de ciruela y de su fruta incluyen:

Sus flores aparecen en primavera, agrupadas en racimos; de ellas solo unas pocas llegan a convertirse en la fruta de ciruela .

La ciruela es una fruta de pulpa jugosa, dulce o ligeramente ácida, con una piel que puede variar de color: morado, rojo, amarillo o verde.

El árbol de ciruela crece mejor en climas templados, con suelos fértiles y bien drenados, donde recibe suficiente luz solar.

Empieza a dar frutas de ciruela de calidad entre los 3 y 6 años, alcanzando su máximo esplendor productivo entre los 8 y 15 años.

El árbol de ciruela no es solo un productor de frutas; es un símbolo de tradición, cultura y vida agrícola. Cada árbol cuenta una historia de paciencia y cuidado, y cada fruta de ciruela refleja el esfuerzo de quienes la cultivan. Más allá de ser una simple fruta, la ciruela está presente en recetas, celebraciones familiares y mercados locales de todo el mundo, consolidando al árbol de ciruela como uno de los más queridos y admirados.