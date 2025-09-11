El árbol de pera tiene una historia antigua que se remonta a Europa y Asia occidental, especialmente a regiones que hoy corresponden a Turquía, Irán y el Cáucaso. Durante siglos, ha sido un protagonista silencioso en huertos, jardines y mercados, ofreciendo frutos nutritivos y apreciados tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud.

arbol de peras Las primeras peras en ser recogidas del árbol serán las últimas en ser consumidas, porque son las que mejor soportan los largos periodos de frío.

¿Cómo se llama el árbol de pera? Pocas personas saben su nombre

El peral, cuyo nombre científico es Pyrus communis, es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las Rosáceas. Su capacidad para producir frutas de calidad superior lo convierte en uno de los más valorados por agricultores y amantes de la fruta fresca. Algunas variedades requieren polinización cruzada, lo que significa que la presencia de otros perales cercanos es esencial para que las flores se transformen en frutos saludables y sabrosos.