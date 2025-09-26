El país de América del Sur con el túnel más alto: con más de 4.000 metros rompe el récord

El país de América del Sur con el túnel más alto: con más de 4.000 metros el rompe récord

Ubicado en Perú, el Túnel Punta Olímpica atraviesa la Cordillera Blanca, uniendo el Callejón de Huaylas con la Zona de los Conchucos, en la región de Áncash. Este túnel se ha convertido en el más alto de América del Sur, con una altitud de 4.736 metros sobre el nivel del mar, superando obstáculos montañosos que antes dificultaban la conexión entre localidades.

Con una longitud de 1.384 metros, permite atravesar picos de gran altura de manera directa, evitando rutas sinuosas y empinadas que antes prolongaban los viajes y aumentaban los riesgos de accidentes. Este proyecto no solo es un récord en cuanto a altitud vehicular en América del Sur, sino que también incorpora planificación y técnicas de ingeniería avanzadas, garantizando un tránsito seguro y confiable.

Tunel (1)

América del Sur: ¿Cómo es este túnel?

Algunas de las características más destacadas del Túnel Punta Olímpica son:

Ubicación estratégica: conecta el Callejón de Huaylas con la Zona de los Conchucos, facilitando el transporte y la comunicación regional.

Superación de retos geográficos: atraviesa picos montañosos de la Cordillera Blanca, evitando rutas peligrosas y complicadas.

Tecnología avanzada: su construcción requirió técnicas de perforación, drenaje y seguridad adaptadas a grandes altitudes.

Construcción compleja: se realizaron estudios geotécnicos detallados y planificación de ingeniería de alto nivel para superar los desafíos de la geografía andina.

Impacto económico y social: mejora la conectividad, facilita el transporte de personas y mercancías y contribuye al desarrollo de comunidades en zonas remotas de América del Sur.

El Túnel Punta Olímpica no solo es un récord de ingeniería en América del Sur por su altitud, sino también un símbolo del progreso y la modernización de la infraestructura vial, demostrando como proyectos ambiciosos pueden transformar la vida cotidiana y el desarrollo regional.