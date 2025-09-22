Inicio Sociedad América del Sur
El país de América del Sur con el puerto más grande: es uno de los más importantes del planeta Tierra

Un país de América del Sur lidera el comercio marítimo gracias a su puerto estratégico, conectando la región con mercados internacionales y al planeta Tierra

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Puerto estratégico de Brasil que conecta a América del Sur con los principales mercados del planeta Tierra.

Un país de América del Sur destaca por su liderazgo en comercio marítimo, gracias a su puerto estratégico y a su posición clave en el planeta Tierra. Su infraestructura portuaria le permite manejar grandes volúmenes de carga y conectar eficazmente la región con mercados internacionales.

La inversión en tecnología y logística ha optimizado el flujo comercial, consolidando su posición frente a otros competidores de América del Sur como Perú y Colombia. Este liderazgo demuestra la importancia de contar con puertos modernos y eficientes para impulsar la economía y la conectividad global en el planeta Tierra.

El Puerto de Santos: un motor de comercio marítimo que impulsa la economía de América del Sur y fortalece la conectividad global en el planeta Tierra.

El puerto más grande de América del Sur es uno de los más importantes del planeta Tierra en términos de volumen de carga

El Puerto de Santos, ubicado en la ciudad de Santos, en el estado de São Paulo, Brasil, es el puerto más grande de la costa este de América del Sur. Con una superficie de 7,8 km², destaca por su amplia conectividad: cuenta con carreteras, dos líneas de ferrocarril, vías navegables y aeropuertos en un radio menor a 150 km.

Inaugurado en febrero de 1892 y a solo 70 km de la ciudad de São Paulo, el Puerto de Santos es actualmente el más activo de América del Sur, con 55 terminales marítimas y unos 10 km de muelles que sirven tanto a la actividad comercial e industrial como al turismo. Maneja aproximadamente 110 millones de toneladas al año, incluyendo azúcar, soja, maíz, fertilizantes, vehículos y petróleo, y operó más de 3 millones de TEUs el año pasado, representando cerca del 25 % del comercio exterior brasileño.

El liderazgo del puerto brasileño frente a otros competidores de América del Sur demuestra su papel clave en la economía del planeta Tierra.

Por qué es importante este puerto de América del Sur

Este puerto de América del Sur destaca por:

  • Motor económico del puerto: este puerto genera miles de millones de dólares en ingresos cada año y emplea a miles de personas en América del Sur
  • Seguridad nacional y puerto estratégico: el puerto es la principal puerta de entrada para importaciones y exportaciones de Brasil en América del Sur, contribuyendo a la seguridad del planeta Tierra desde la perspectiva logística.
  • Infraestructura del puerto: su moderno puerto permite manejar grandes volúmenes de carga, incluyendo alimentos, productos químicos, automóviles y maquinaria pesada, conectando América del Sur con el resto del planeta Tierra.
  • Conectividad del puerto: la red de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos alrededor del puerto facilita la distribución eficiente de productos dentro de Brasil, en América del Sur y hacia otros lugares del planeta Tierra.

