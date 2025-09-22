El puerto más grande de América del Sur es uno de los más importantes del planeta Tierra en términos de volumen de carga

El Puerto de Santos, ubicado en la ciudad de Santos, en el estado de São Paulo, Brasil, es el puerto más grande de la costa este de América del Sur. Con una superficie de 7,8 km², destaca por su amplia conectividad: cuenta con carreteras, dos líneas de ferrocarril, vías navegables y aeropuertos en un radio menor a 150 km.

Inaugurado en febrero de 1892 y a solo 70 km de la ciudad de São Paulo, el Puerto de Santos es actualmente el más activo de América del Sur, con 55 terminales marítimas y unos 10 km de muelles que sirven tanto a la actividad comercial e industrial como al turismo. Maneja aproximadamente 110 millones de toneladas al año, incluyendo azúcar, soja, maíz, fertilizantes, vehículos y petróleo, y operó más de 3 millones de TEUs el año pasado, representando cerca del 25 % del comercio exterior brasileño.

Puerto (2) El liderazgo del puerto brasileño frente a otros competidores de América del Sur demuestra su papel clave en la economía del planeta Tierra.

Por qué es importante este puerto de América del Sur

Este puerto de América del Sur destaca por: