Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Imágenes de caos y violencia tras la derrota de Deportivo Maipú frente a Colegiales

Una vez terminado el partido que Deportivo Maipú perdió con Colegiales, en su cancha, un grupo de hinchas invadió el campo de juego y agredió a los jugadores locales.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
La violencia predominó en el cierre del partido.

La violencia predominó en el cierre del partido.

Foto: Axel Lloret/UNO

Una vez terminado el partido que Deportivo Maipú perdió 2 a 1 con Colegiales, en su cancha, un grupo de hinchas invadió el campo de juego y agredió a los jugadores.

Los inadaptados de siempre ingresaron al campo, se enfrentaron con algunos jugadores y a algunos como el arquero Ignacio Pietrobono les quitaron la ropa.

maipu incidentes 5
El final entre Deportivo Maipú y Colegiales fue un bochorno.

El final entre Deportivo Maipú y Colegiales fue un bochorno.

Hubo intervención de los efectivos de seguridad, corridas y caos que derivó en algunas peleas entre hinchas en las tribunas y un clima enrarecido.

El propio presidente Hernán Sperdutti ingresó al campo para intervenir y rápidamente los incidentes se diluyeron aunque a todos los presentes les quedó una triste sensación de ver a un equipo agredido por sus propios hinchas, algo que ningún resultado justifica y menos la campaña del Deportivo Maipú que está a una fecha de meterse en el Reducido.

Embed - Incidentes en el Deportivo Maipú

Aún cuando fue el último partido como local, el Cruzado quedó expuesto a posibles sanciones por lo ocurrido.

"Es una locura lo que pasó, algo que no se justifica y nunca debería haber pasado", dijo lamentándose Hernán Sperdutti cuando los ánimos ya estaban un poco más tranquilos.

Imágenes de los incidentes en el Omar Sperdutti

Maipu incidentes 4
maipu incidentes 7
maipu incidentes 6
maipu incidentes 8

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas