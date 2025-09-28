Imágenes de caos y violencia tras la derrota de Deportivo Maipú frente a Colegiales

Hubo intervención de los efectivos de seguridad, corridas y caos que derivó en algunas peleas entre hinchas en las tribunas y un clima enrarecido.

El propio presidente Hernán Sperdutti ingresó al campo para intervenir y rápidamente los incidentes se diluyeron aunque a todos los presentes les quedó una triste sensación de ver a un equipo agredido por sus propios hinchas, algo que ningún resultado justifica y menos la campaña del Deportivo Maipú que está a una fecha de meterse en el Reducido.

Embed - Incidentes en el Deportivo Maipú

Aún cuando fue el último partido como local, el Cruzado quedó expuesto a posibles sanciones por lo ocurrido.

"Es una locura lo que pasó, algo que no se justifica y nunca debería haber pasado", dijo lamentándose Hernán Sperdutti cuando los ánimos ya estaban un poco más tranquilos.

Imágenes de los incidentes en el Omar Sperdutti

Maipu incidentes 4 Foto: Axel Lloret/UNO

maipu incidentes 7 Foto: Axel Lloret/UNO

maipu incidentes 6 Foto: Axel Lloret/UNO