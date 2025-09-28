El fuerte de su estructura defensiva, ponderado en tiempos de Daniel Oldrá, ahora también está en rojo: Godoy Cruz es el equipo más goleado de su grupo (13 tantos en contra) y apenas pudo dejar el arco de Franco Petroli en cero en 3 partidos (todos con empates).

La tabla anual refleja una sintonía idéntica: el Tomba está en el puesto 27, solo superando a otros de flojo andar como Talleres, San Martín de San Juan y Aldosivi. En total, contando ambos torneos, logró 25 unidades de 78 posibles (el 33% de los puntos).

El promedio, la preocupación de Godoy Cruz para 2026

Sin asegurar aún su permanencia en la temporada actual, el Tomba empieza a mirar de reojo lo que se avecina para la próxima campaña. Se borrará la muy buena cosecha lograda en 2023 de 63 puntos aunque le quedará otra similar de 64 unidades en 2024. Hoy, Godoy Cruz ocupa el puesto 12 de la tabla de promedios, algo que cambiará drásticamente para el próximo año.

La recta final de Godoy Cruz para cerrar la temporada